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Российские семьи получат новые выплаты 

Ura.Ru и ещё 7 22 минуты назад
Российские семьи получат новые выплаты
Фото: © URA.RU
Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку квартир комфорт-класса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» предусматривает компенсации для молодых семей с детьми в размере 35% от стоимости квартиры, без детей — 30%», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Для получения выплат супруги не должны быть старше 35 лет. Отмечается, что эти средства можно использовать для рефинансирования ипотеки. На реализацию программы выделено 5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в селах. Кроме этого, власти выделят 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма в РФ.
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Недвижимость , Личный счет , Михаил Мишустин , РИА Новости
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