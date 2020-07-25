Частный остров по цене автомобиля 

О снижении цен и росте спроса на необитаемую недвижимость сообщает британская пресса. Пора ли продавать Maybach — и покупать остров?

«Богатые покупатели расхватывают островные «убежища», чтобы сбежать от пандемии», — статью с таким заголовком опубликовала в пятницу The Financial Times. Внимание привлекает не только повышенный спрос на отдаленную недвижимость, но и сравнительно доступные цены.

Да, тропические сады и белоснежные пляжи острова Маи в окрестностях архипелага Фиджи обойдутся покупателю в копеечку, но на продажу выставлены и объекты, цену которых можно написать до того, как в ручке закончатся чернила. Например, остров Салонпаa на одном из озер в центральной части Финляндии — 3,5 тысячи квадратных метров, коттедж, сауна, небольшой пляж — можно ухватить всего за 94 тысячи евро. Это 8 млн рублей — цена элитной иномарки или «однушки» в Москве.

Пора ли звонить агенту? Комментирует экономист и председатель правления Гильдии финско-российской торговли Владимир Миклашевский

Владимир Миклашевский экономист, председатель правления Гильдии финско-российской торговли: «Идея хорошая для любителей природы, которые ценят одиночество и изоляцию от цивилизации, но на озерах не особо распространено, с начала двухтысячных клиенты из России, СНГ покупали острова в Финском заливе, особенно, где в Финляндии есть архипелаги. Даже год-два назад был большой скандал, связанный с введением острова, в котором были замешаны какие-то владельцы из России. Но озера, особенно, если они небольшие, конечно, такая новая тенденция, потому что озера, как правило, удалены и от морской линии, и к ним не подъехать так легко на какой-нибудь дорогой яхте».

Новости о повышенном спросе на необитаемые объекты недвижимости появляются в последние месяцы регулярно. Статьи объединяет одно — в качестве источников информации издания указывают тех, кто такими островами торгует. Можно ли заподозрить элитных риелторов в том, что они просто подогревают спрос на свой товар, заявляя об ажиотаже? Мол «эту комнату сейчас смотрят 500 других пользователей нашего сайта» — поскорее, а то вам не достанется. Рассуждает генеральный директор Distant Property Наталья Завалишина

Наталья Завалишина генеральный директор Distant Property: «Может быть, это не столько отражение спроса, сколько попытка привлечь спрос вот на такого рода объекты недвижимости. А, может, быть это, конечно, и тенденцией уже стало на каком-то этапе. У нас таких вот запросов последнее время я не наблюдала, поэтому со своей стороны я подтвердить это на 100% никак не могу, но предположить, что это может стать интересно для определенной доли состоятельных людей, я могу. Общеизвестно, что в момент начала пандемии даже в московском регионе очень увеличился спрос на аренду домов, а среди доли состоятельных клиентов, европейских клиентов, мировых клиентов, вполне может быть, что покупка собственного острова в перспективе — это гарантия защиты от такого рода явлений, как пандемия».

По словам основателя Vladi Private Islands Фархада Влади, хотя спрос на острова резко вырос, большинство потенциальных сделок пока находятся в подвешенном состоянии.

«Из-за закрытия границ по всему миру многие наши клиенты не могут осмотреть объекты перед покупкой», — цитирует немецкого бизнесмена BBC.

Тем не менее, по мнению предпринимателя, после открытия авиасообщения торговля островами возобновится с новой силой.