Московские власти не буду проводить переоценку кадастровой стоимости объектов недвижимости в текущем году, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин . По его словам, это позволит жителям сэкономить на выплате налога на имущество.

Предполагалось, что в 2020 году московская недвижимость должна была подрасти в цене в среднем на 3%. Однако, по словам градоначальника, свои правки в ситуацию внесла пандемия коронавируса. При этом оценить влияние угрозы распространения инфекции на рынок недвижимости пока не представляется возможным. В результате при расчете налога на недвижимость будут учтены показатели 2018 года. Также Собянин подчеркнул, что в сложившейся ситуации ни у кого "нет лишних денег, чтобы платить возросший налог".

По его словам, экономия по налогу на имущество для обывателей, владеющих квартирами и дачными домиками, составит от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. В случае с обладателями коммерческой недвижимости речь пойдет о десятках и даже сотнях тысяч рублей.

В сообщении говорится, что решение о переоценке кадастровой стоимости столичной недвижимости будет приниматься в 2021 году.