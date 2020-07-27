Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.60
$
71.78
83.75
83.98
Прогноз
03.08 – 10.08
$
69.75
82.65
Индексы и котировки Brent
43.89
+0.64 Золото
1940.73
–0.04 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1699
+0.0355
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Собянин пообещал послабление по налогам 

Павел Тиунов и ещё 2 1 час назад
Московские власти не буду проводить переоценку кадастровой стоимости объектов недвижимости в текущем году, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, это позволит жителям сэкономить на выплате налога на имущество.
Предполагалось, что в 2020 году московская недвижимость должна была подрасти в цене в среднем на 3%. Однако, по словам градоначальника, свои правки в ситуацию внесла пандемия коронавируса. При этом оценить влияние угрозы распространения инфекции на рынок недвижимости пока не представляется возможным. В результате при расчете налога на недвижимость будут учтены показатели 2018 года. Также Собянин подчеркнул, что в сложившейся ситуации ни у кого "нет лишних денег, чтобы платить возросший налог".
По его словам, экономия по налогу на имущество для обывателей, владеющих квартирами и дачными домиками, составит от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. В случае с обладателями коммерческой недвижимости речь пойдет о десятках и даже сотнях тысяч рублей.
В сообщении говорится, что решение о переоценке кадастровой стоимости столичной недвижимости будет приниматься в 2021 году.
Комментарии 14
Недвижимость , Видео , Личный счет , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Мюллер: Германии необходимо отказаться от «Севпотока — 2»
Россиянам упростят получение денег на оплату ЖКХ
Россиянам упростят получение денег на оплату ЖКХ
В Европе захватывают дома россиян
В Европе захватывают дома россиян
Налог для богатых в России решили отложить
Налог для богатых в России решили отложить
Видео
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
00:58
Дегтярёв пообещал избавление от доллара
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение