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Рубль слабо снижается к доллару и евро 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Фото: Газета.Ru
Рубль снижается по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Курс доллара вырос по отношению к рублю на 0,26%, до 71,76 рубля.
Евро символически поднялся на 0,05%, до 84,11 рублей.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика
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