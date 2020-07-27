Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.76
$
72.00
84.20
84.00
Прогноз
03.08 – 10.08
$
72.30
84.03
Индексы и котировки Brent
43.48
–1.36 Золото
1942.67
+0.55 РТС
1255.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.07
1.1734
+0.0390
13.07
1.1344
23.07
15.07
01.07

Объем инвестиций в недвижимость во II квартале в России упал почти на 20% 

ТАСС и ещё 1 4 часа назад
Объем инвестиций в недвижимость в России упал
Фото: ТАСС
Объем инвестиций в недвижимость в России упал почти на 20% по итогам второго квартала 2020 года из-за коронавируса в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Во II квартале объем вложений снизился на 19% по сравнению с показателем в аналогичном периоде 2019 года (до 47 млрд руб.), но по итогам первого полугодия 2020 года показал рост — также на 19% (112 млрд руб. против 94 млрд руб. в январе-июне прошлого года)", — говорится в материалах с пояснением, что динамика во II квартале обусловлена последствиями пандемии.

Уточняется, что наибольший объем инвестиций в России во II квартале был направлен в жилой сегмент и офисную недвижимость. Сегмент торговой недвижимости пострадал наиболее существенно, его доля составила всего 1% в объеме сделок.
В материалах также отмечается, что общий объем инвестиций в европейскую недвижимость во II квартале 2020 года упал на 39% — до €43 млрд в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года. "В первом полугодии 2020 года объем инвестиций в Европе составил €129 млрд, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2019 года (€127 млрд)", — добавляется в исследовании.
Видео дня. Онлайн-траты москвичей обогнали расходы в обычных магазинах
ТАСС: последние новости
Выдачи ипотеки вернулись к "докарантинному" уровню Выдачи ипотеки вернулись к "докарантинному" уровню Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на шампанское Минфин предлагает поднять минимальную розничную цену на шампанское Акции "Полюса" на Мосбирже поднялись выше 16 тыс. рублей за штуку Акции "Полюса" на Мосбирже поднялись выше 16 тыс. рублей за штуку
Комментарии
Недвижимость , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль уверенно растет на решении S&P и внешнем позитиве
Рубль уверенно растет на решении S&P и внешнем позитиве
Мишустин порадовал пострадавших от пандемии туристов
Мишустин порадовал пострадавших от пандемии туристов
Россиян предупредили о росте цен
Россиян предупредили о росте цен
«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества
«Попал на 100 тысяч»: новый вид мошенничества
Видео
Совфед высказался о деноминации рубля
00:17
Совфед высказался о деноминации рубля
Экономика Рынки
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
00:17
Пенсионерам пообещали денег, которых нет
Личный счет Статьи
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
00:43
40% россиян пострадают от действий «Газпрома»
Личный счет
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
00:22
Худшее впереди: россияне в ожидании кризиса
Личный счет
«Черный август»: России грозит девальвация
00:41
«Черный август»: России грозит девальвация
Экономика
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение