Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки

"Насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт как ипотека? Во-первых, о чем говорила председатель ЦБ, мы рискуем раздуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы взять ипотеку", — сказал он, добавив, что вторым аспектом может стать рост цены на этот продукт.