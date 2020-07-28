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Минфин считает, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на этом рынке 

ТАСС и ещё 2 7 часов назад
Минфин не исключил «пузырь» на рынке ипотеки
Фото: РИА Новости
Субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на рынке этого вида кредитования, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев на онлайн-конференции "Роль капитана в шторм — грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка".

"Насколько в целом правильно системно субсидировать такой кредитный продукт как ипотека? Во-первых, о чем говорила председатель ЦБ, мы рискуем раздуть пузырь на этом рынке среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы взять ипотеку", — сказал он, добавив, что вторым аспектом может стать рост цены на этот продукт.

По оценкам Минфина и ДОМ.РФ, не больше 60% россиян способны выплатить ипотеку даже при нулевой процентной ставке.
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Недвижимость , Алексей Моисеев , Минфин , Центральный банк России
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