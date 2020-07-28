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MR Group планирует перестать строить апартаменты 

РИА Недвижимость 2 часа назад
MR Group планирует перестать строить апартаменты
Фото: MR Group
Стратегия MR Group предполагает отказ от строительства апартаментов в будущих проектах в пользу квартир, сообщил во вторник журналистам коммерческий директор компании Александр Сурменев.
По его словам, в проектах компании как правило присутствовали оба формата, теперь же планируется строить только квартиры.

"Апартаменты перестали пользоваться спросом два-три года назад", — сказал он.

Сурменев заметил, что ожидаемый закон об апартаментах прежде всего приравняет их к жилью.

"Зачем его ждать, если можно уже сейчас обеспечить возможность людям комфортное проживание в квартирах?", — добавил он.

MR Group — один из крупнейших девелоперов московского региона. Портфель компании насчитывает примерно 6 миллионов квадратных метров.
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Недвижимость , Компании , Александр Сурменев
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