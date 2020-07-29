Дорогому жилью в Москве нашли применение 

На московском рынке дорогих новостроек стали чаще покупать квартиры, чтобы затем сдавать их в аренду. Об этом говорится в материалах агентства недвижимости Point Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным риелторов, количество соответствующих запросов за июнь и июль 2020-го выросло на 30 процентов, сделок — на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

«В предыдущие годы подобные сделки были немногочисленны — в основном, жилье в премиальном сегменте приобретали для перепродажи, собственного проживания или как долгосрочное вложение капитала», — отмечают эксперты.

Теперь элитной недвижимости нашли новое применение.

Доходность от сдачи люксового жилья в аренду невысока (4-7 процента годовых), но она выше доходности банковских вкладов, подчеркивают риелторы.

Чаще всего дорогие квартиры для сдачи в аренду приобретают в московских районах Замоскворечье, Пресненский и Хамовники, уточняется в предоставленных материалах. Бюджеты сделок в среднем составляют от 35 миллионов рублей до миллиона долларов. Ожидаемые арендные ставки — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц.

Согласно прогнозу Point Estate, популярность приобретения недвижимости для сдачи в аренду продолжит расти и во второй половине 2020 года.

Ранее в июле была определена стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве — 20 тысяч рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка», расположенная в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» на востоке города.