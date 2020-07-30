Как будет решаться проблема обманутых дольщиков

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на решение проблем обманутых дольщиков выделено 100 млрд рублей.
«Эта сумма включает 30 миллиардов рублей, которые решением правительства внесли в капитал Фонда дольщиков в этом году, еще 30 миллиардов рублей, которые запланированы на те же цели в следующем году, а также средства, перечисленные застройщиками, работающими без эскроу-счетов, в компенсационный фонд», — рассказал вице-премьер РИА «Новости».
По словам Хуснуллина, в мае было официально зарегистрировано около 200 тысяч дольщиков. На решение их проблем требуется порядка 500 млрд рублей, однако со временем для некоторых проблемных проектов удалось найти «серьезные возможности оптимизации затрат».
Вице-премьер также отметил проблему региональной подготовки документации по долгостроям.
«Пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять имеющиеся в бюджете деньги на завершение замороженных объектов. Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а вот документация по проектам не готова», — добавил Хуснуллин, напомнив, что проблемы дольщиков копились по 10-15 лет и решить их за год невозможно.
Ранее Владимир Путин подписал закон для ускорения завершения долгостроев. Подписанный президентом закон №202-ФЗ призван ускорить возведение проблемных объектов и помочь дольщикам получить жилье.