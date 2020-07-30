Как будет решаться проблема обманутых дольщиков

«Пока я вижу большие недостатки в организации работы, которые не позволяют выделять имеющиеся в бюджете деньги на завершение замороженных объектов. Мне губернаторы просто присылают письма с просьбой помочь, а вот документация по проектам не готова», — добавил Хуснуллин, напомнив, что проблемы дольщиков копились по 10-15 лет и решить их за год невозможно.