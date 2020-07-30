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Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Дорогие дома на Рублевке оказались никому не нужны
Фото: РИА Новости
В первой половине 2020 года в Московском регионе не приобрели ни одной резиденции, которая стоила бы дороже 30 миллионов долларов. В прошлом году на вторичном рынке заключили только четыре подобные сделки, в 2018-м — одну, в 2017 году — две. Об этом говорится в материале агентства недвижимости Knight Frank.
Столь высокобюджетные лоты оказались пока что никому не нужны, поскольку сам рынок узкий и трудоемкий. Однако, как полагают в компании, до конца текущего года один-два особняка все же продадут.

«Качественных предложений не так много, а требования к приобретаемой недвижимости очень высокие. В целом сделки со сверхдорогими лотами немногочисленны. А когда бюджеты превышают 30 миллионов долларов, то такие сделки можно отнести к знаковым событиям для загородного рынка недвижимости. Обычно в год продается не более одного-двух загородных лотов с бюджетом свыше 30 миллионов», — заявили в Knight Frank.

Большая часть сверхдорогих резиденций (72 процента) находится на Рублевке (район Рублево-Успенского шоссе). На Новорижское шоссе приходится 17 процентов объектов, на Минское — 10.
Сверхдорогие лоты представлены в основном коттеджами — 90 процентов предложений. Оставшиеся 10 процентов приходятся на участки. Площади коттеджей варьируются от 800 «квадратов» до 5,5 тысячи квадратных метров, в среднем составляют 1,9 тысячи «квадратов». Площади участков варьируется от 130 до 400 соток, в среднем около 258 соток.
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Недвижимость , Рынки
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