Квартиры в Москве начали дорожать

Цены на жилую недвижимость в Московском регионе сохраняют умеренную положительную динамику: по итогам второго квартала 2020-го стоимость столичных новостроек массового сегмента осталась на уровне 182 тысяч рублей за квадратный метр. В Новой Москве ценник вырос на 3,5 процента, до 140 тысяч рублей за «квадрат», говорится в материалах компании «Инград», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают аналитики, Центральный административный округ Москвы по традиции остается самым дорогим с точки зрения стоимости жилья. Средняя цена однокомнатной квартиры здесь составила 38,5 миллиона рублей. Самая низкая стоимость квадратного метра жилья на юго-востоке — стандартную «однушку» там можно приобрести за 6,8 миллиона рублей.

В Подмосковье во втором квартале квартиры начали дорожать — средняя стоимость новостроек увеличилась на 4 процента, с 97,7 тысячи до 101,5 тысячи рублей за метр. Самое высокобюджетное предложение сконцентрировано по северо-западному направлению Московской области, где средняя стоимость квартиры — 6,2 миллиона рублей.

«Спрос на первичное жилье во втором квартале значительно снизился, — указывают аналитики. — Цена жилья в границах "старой" Москвы в массовом сегменте по итогам квартала немного просела за счет апрельских и майских акций девелоперов, а также из-за выхода новых проектов на начальной стадии строительства. Тем не менее, уже в июле мы видим рост спроса во всех сегментах и локациях».