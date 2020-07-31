Год с начала действия ипотечных каникул. Первые итоги 

С начала действия ипотечных каникул в России прошел ровно год. Центробанк назвал эту меру эффективной и отметил, что большинству заемщиков удается вернуться в график платежей после окончания срока каникул.

Закон об "ипотечных каникулах" вступил в силу с 31 июля 2019 года. Он предполагает установку льготного периода — до шести месяцев, — во время которого заемщик, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, сможет либо вообще не платить по ипотечному кредиту, либо уменьшить выплаты. Попросить об "ипотечных каникулах" можно только один раз за время действия договора. Также жилье по ипотечному договору должно быть у заемщика единственным.

"Ипотечные каникулы стали эффективным инструментом, который дает заемщикам время восстановить платежеспособность и затем продолжить в нормальном режиме платить по ипотеке. Мониторинг Банка России показывает, что заемщики ответственно относятся к предоставленным отсрочкам. Так, по кредитным договорам с датой первого платежа после ипотечных каникул в период с 31.07.2019 по 31.03.2020, в график платежей удалось вернуться 76% заемщиков с ипотечными каникулами с приостановлением исполнения обязательств, и 67% заемщиков — с уменьшением размера платежей", — сообщили ТАСС в Банке России.

По данным опроса, который был проведен регулятором среди 30 крупнейших банков, с 31 июля 2019 года по 30 июня 2020 года в банки поступило около 46 тыс. заявлений о предоставлении ипотечных каникул, было одобрено около 20 тыс. требований.

Рост интереса заемщиков и банков к программе

Интерес к ипотечным каникулами в настоящее время может повыситься, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень . "Сейчас мы сталкиваемся с существенным ростом безработицы и падением реальных доходов населения, что должно значительно увеличить интерес к изменению условий обслуживания долга", — отмечает аналитик.

Для банков ипотечные каникулы представляют собой меру по стабилизации качества портфеля, так как даже если срок кредита удлинится, проценты по кредиту все равно будут погашаться, либо ежемесячные платежи будут поступать в меньшем объеме, комментирует старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева . При этом она добавляет, что кредитные каникулы могут уменьшать процентные доходы банков, что сокращает их интерес к одобрению таких заявок, но обязывает их законодательно предоставлять такое послабление.

Распространение каникул на другие виды кредитов

Во время пандемии коронавируса был принят ряд законов, по которым физические лица или индивидуальные предприниматели, доходы которых снизились более чем на 30%, могли брать кредитные каникулы не только по ипотеке, но и по другим видам кредитования. Также воспользоваться каникулами могут малые и средние предприятия из пострадавших от последствий пандемии отраслей экономики. Такая мера поддержки будет действовать до 30 сентября 2020 года.

Опрошенные ТАСС рейтинговые агентства считают маловероятным продления сроков действия этой меры поддержки.

"Распространение аналогичной опции на другие виды кредитования на постоянной основе маловероятно. Ипотечные каникулы были введены как инструмент поддержки граждан в связи с долгосрочностью данного вида кредитования и его социальной значимостью — дефолт по таким кредитам приводит к изъятию залога в пользу банка, а заемщик лишается жилья. Поэтому регулятор, скорее всего, пойдет по пути точечной поддержки других категорий заемщиков в периоды нестабильности, как это было с кредитными каникулами в период пандемии COVID-19", — отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

Директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин указывает, что кредитные каникулы в рамках программ поддержки во время коронавируса являются только антикризисной мерой, но есть вероятность, что действие этих мер может быть продлено на некоторый срок, если существенная часть заемщиков не сможет по окончании каникул войти в прежний график платежей. Тем не менее, по его мнению, крайне маловероятно, что для потребительских кредитов возможность получения кредитных каникул будет внедрена на постоянной основе.