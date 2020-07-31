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На любимом курорте россиян резко подорожали квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
На любимом курорте россиян резко подорожали квартиры
Фото: globallookpress.com
За год к июлю 2020-го квартиры в самом любимом среди россиян турецком городе — Анталье — подорожали на 20 процентов. Средняя стоимость квадратного метра на курорте составила 2,82 тысячи лир (350 евро или 30 тысяч рублей), говорится в сообщении портала Turk.Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, цены на квартиры в среднем по стране увеличились менее резко — на 14 процентов за год. Турецкий «квадрат» в июле 2020-го стоит 2,43 тысячи лир (около 300 евро или 26 тысяч рублей). Средний срок окупаемости квартиры в стране — 18 лет, а период продажи в среднем длится 77 дней.
В первом квартале 2020-го в Турции было продано на 14 процентов больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Turk.Estate.
Летом 2019-го Турция стала самой популярной страной среди российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на туры в Турцию пришлось около 50 процентов всех продаж в турагентствах. На втором месте тогда была Россия с 20 процентами.
Ранее в июле стало известно, что из-за пандемии коронавируса предпочтения российских арендаторов жилья в Турции изменились: в 2020-м они стали чаще интересоваться возможностями долгосрочного найма.
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Недвижимость , Lenta.ru
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