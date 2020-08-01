Июль стал худшим после марта месяцем для рубля

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль в июле упал второй месяц подряд - на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.