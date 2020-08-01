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Июль стал худшим после марта месяцем для рубля

РИА Новостииещё 5
8 часов назад
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рубль в июле упал второй месяц подряд - на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, продемонстрировав максимальное ослабление с марта на фоне снижения спроса на ОФЗ после агрессивного снижения ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшения продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также из-за активной конвертации инвесторами дивидендов российских компаний в валюту.
Июль стал худшим после марта месяцем для рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Курс доллара к закрытию пятницы вырос на 1,25 рубля до 74,42 рубля, курс евро - на 95 копеек, до уровня 87,60 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар в июле торговался в коридоре 70,11-74,50 рубля, евро - 79,03-88 рубля. Максимумы были достигнуты сегодня.
В марте рубль обвалился на 14,7% к доллару и к евро.
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Недвижимость,Экономика,Компании,Рынки,Личный счет,Московская биржа,Центральный банк России,РИА Новости
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