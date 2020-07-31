Почему падает рубль и пора ли менять валюту? 

Российская валюта уходит на выходные после очередного ослабления. Курс доллара США в пятницу вечером на Московской бирже составил 74,41 рублей, евро — 87,94 рублей.

Опрошенные агентством «Прайм» эксперты отмечают, что падение рубля связано с выплатами дивидендов крупными российскими компаниями — они приняли решение не сокращать эти выплаты, несмотря на пандемию и непростую ситуацию в экономике. Дивиденды уходят на валютный рынок, что и приводит к падению рубля. Впрочем, больше на девальвацию влияют другие факторы, считает генеральный директор УК «Спутник-Управление капиталом» Александр Лосев.

— Есть более важная причина. Как ни странно, в этом надо винить и Центральный банк, и Минфин — винить в кавычках, тут уже ничего не поделаешь. Дело в том, что главным фактором поддержки рубля был тот самый керри-трейд, арбитраж между рублевыми ставками и валютными ставками. Как только Центральный банк снизил до исторических минимумов свою ставку, иностранцам стало неинтересно уже играть в российские активы. А тут еще и увеличились риски для мировой экономики. Посмотрите вчерашние данные о том, как упала американская экономика, о том, что достаточно долго будет восстанавливаться все, и новые случаи коронавируса. И вот это отсутствие интереса к риску, наоборот, неприятие риска и неинтересный керри-трейд в рубль заставил иностранцев бежать отсюда, просто закрыв глаза. Мы наблюдаем сразу несколько тенденций: и выплата дивидендов, и бегство иностранцев, и то, что текущие уровни инфляции вызывают очень большие сомнения, мы видим сами, что цены выросли больше, и бензин вырос, и тарифы выросли. Плюс Центральный банк зажал часть продаж долларов, зачтя сделку с Сбербанком, и в итоге мы получаем, что рубль — худшая валюта мира.

— Пришло ли сейчас время владельцам вкладов в долларах и евро продавать валюту?

— Евро — возможно, потому что на самом деле это доллар падает к евро, и евро доходило до 1,19 к доллару, уровень, который будут вытягивать спекулянты, это 1,20, после чего евро начнет слабеть, возможно, сейчас 87,5-88 — это благоприятное время, чтобы выйти из евро.

О причинах падения рубля, а также о том, стоит ли сейчас выходить из иностранной валюты Business FM поговорила с директором по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александром Тимофеевым.

— Судя по всему, Минфин резко снижает продажу валюты, и вообще начались очень серьезные сомнения относительно того, что бюджетное правило, в рамках которого мы будем поддерживать курс ниже 42 долларов за баррель или около того, будет выполняться. Есть еще два фактора, которые в ближайшие две недели для нас могут стать очень неприятным. Во-первых, несколько восстанавливается экономика в том плане, что весь тот отложенный спрос по импорту, то есть по завозу чего-то из-за рубежа, начинает выстреливать, и соответственно, кроме того, что, понятно, есть спекулянты, кроме обмена дивидендов, валюту начинают покупать те компании, которые за рубежом закупаются. И второе, не менее важное — у нас на носу выборы в Белоруссии, там произошло некоторое обострение, понятно, что сейчас, как бы ни поступила Российская Федерация, увеличивается риск дополнительных санкций. Большинство валют развивающихся стран чувствуют себя по отношению к доллару очень и очень неплохо. Действительно, рубль сейчас исключение, то есть списывать все только на нефть или только на кризис, или только на дивиденды не получается. Поэтому здесь, наверное, есть еще кое-что.

— Ваш совет владельцам вкладов в долларах и евро, стоит им сейчас валюту продавать?

— Если мы говорим о перспективе трех лет, то нет, не стоит. А если мы говорим о перспективе ближайшей неделя, чтобы поехать в отпуск, то, наверное, стоит приобрести какое-то количество рублей, благо все равно нас пока ждут только российские курорты.

Ранее ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума в 4,25%.