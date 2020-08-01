«Человейники станут еще хуже»

Российские стройки регламентируются множеством правил и ограничений, что не особо мешало отдельным подрядчикам нарушать их и сдавать объекты с дефектами. С 1 августа власти радикально обновили список требований, чтобы работы велись быстрее, а документооборот был прозрачнее. Мнение участников рынка неоднозначно. Некоторые рады нововведениям, так как многие требования позорно устарели. Другие, наоборот, уверены, что отказ от ограничений только усугубит проблемы. Железобетонные аргументы — в материале «Ленты.ру».

В мае 2020 года президент России Владимир Путин возмутился, что больницы для зараженных коронавирусом строят медленно. «Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок!» — заявил глава государства. После этого в правительстве пообещали переработать 70 процентов СНиПов (строительных норм и правил), ГОСТов и прочих требований, чтобы они стали более удобными для строителей. Оставшиеся 30 процентов получили рекомендательный характер, хотя раньше были обязательными.

СНиПы регламентируют возведение различных зданий от начального до финального этапа, а также инженерные изыскания (исследования природной территории для ее дальнейшего использования под строительство). С течением времени обязательные требования постепенно смягчались: в советские годы они действовали наряду с системой стандартизации, затем перекочевали в технические регламенты, а в 2010 году были признаны просто сводом правил.

Однако их по-прежнему много, некоторые нормы дублируют друг друга или просто устарели. В настоящее время к сооружениям на стадии проектирования и строительства предъявляется более 10 тысяч СНиПов. 1 августа 2020 года их стало меньше почти на три тысячи. Такое решение было принято после обсуждения с представителями отрасли.

Уникальный косяк

Теперь обязательными станут только 78 документов, все остальные — факультативными. В перечне оставили в основном те СНиПы, которые напрямую обеспечивают безопасность людей («Строительство в сейсмических районах», «Нагрузки и воздействия») и являются базовыми инженерными положениями — грубо говоря, как строить мост, чтобы он не рухнул.

Правила будут подкреплены нормами основополагающего для отрасли технического регламента 2009 года. В то же время действие нового документа не будет распространяться на проекты, начатые до его вступления в силу. Таким образом, застройщиков и проектировщиков избавили от необходимости проходить повторную государственную экспертизу, говорится в пояснительной записке.

Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Власти позитивно отзываются об инициативе и видят в ней массу преимуществ: отмена лишних СНиПов стала шагом в сторону «разбюрокрачивания» строительной отрасли. «Сейчас документы с обязательными требованиями к проектировщикам и строителям, которые нужны и при прохождении экспертизы, и при осуществлении государственного строительного надзора, разрабатывают семь федеральных органов власти. Такого нет нигде в мире! Это рождает многочисленные коллизии, дублирования и избыточные требования», — объяснял заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков

Вице-премьер Марат Хуснуллин при этом подчеркивал, что оставшихся требований достаточно, чтобы обеспечить полную безопасность в ходе строительства и эксплуатации зданий. Во Всероссийском центре национальной строительной политики настаивали, что отмена ряда требований позволит сократить сроки строительства на 20 процентов и снизить затраты примерно на 15 процентов.

Не все так просто

Участники рынка в целом приветствуют данную инициативу и говорят, что реформа давно назрела. Однако поскольку непосредственно с ней еще никто не столкнулся, то рассуждать о плюсах и минусах надо позже. «Эффективность этих изменений на практике можно будет увидеть на примере текущих проектов в среднесрочной перспективе. Необходима дальнейшая серьезная работа в этом направлении, чтобы покупатели недвижимости и участники отрасли ощутили измеримый эффект экономии ресурсов и сокращения сроков проектирования и строительства», — говорит управляющий директор группы «Самолет» Алексей Козлов

«Во-первых, рекомендательный характер ГОСТов и СНиПов предоставляет сам по себе альтернативу техническим решениям при проектировании и строительстве, а во-вторых, отменяются дублирующие друг друга акты и нормы, что, в свою очередь, должно повлечь за собой значительное упрощение правоприменительной практики», — комментирует ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

Однако, по словам застройщиков, некоторые избыточные нормы все равно останутся и будут негативно влиять на цены — жилье для обычного покупателя станет дороже.

В качестве примера в «Группе ЛСР» привели СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Параметры, заложенные в документе, многим специалистам давно кажутся чрезмерными. Согласно расчетам, при действующих нормах 85 процентов теплопотерь приходятся не на стены, а на системы вентиляции, кровлю, окна, балконы и полы. Соответственно, излишнее ужесточение требований к ограждающим конструкциям здания приводит лишь к неоправданному использованию слишком большого количества дорогостоящего утеплителя.

По словам представителя компании, это, естественно, отражается на цене квадратного метра. Парадокс заключается в том, что экономия из-за снижения расходов на обогрев окупит себя не раньше, чем через 35 лет, что существенно дольше срока службы теплоизоляционных стройматериалов, которые используют для утепления фасадов.

В организации рассказали о типовом «пироге»: монолит плюс утеплитель плюс навесной фасад. Такой схемой часто пользуются проектировщики, которые идут по пути наименьшего сопротивления.

Постановление несет и коррупционные риски: один и тот же орган власти разрабатывает нормы, сам их утверждает, сам назначает членов экспертной комиссии для проведения экспертизы и полностью регламентирует их дальнейшее применение.

Трудности на каждый день

У обычного городского жителя теперь есть все шансы ежедневно сталкиваться с последствиями упразднения ряда СНиПов. Отдельная тема — парковки. Зачастую возникает необходимость проектировать зависимые машино-места (автомобили ставят друг за другом, в зависимости от времени отъезда собственников), которые предназначены для семей, где несколько автомобилей. По своду правил такие парковки разрешены и являются отдельными объектами недвижимости, однако получить на них право собственности в Регистрационной палате нельзя.

Понятие «зависимое машино-место» есть в СП, в других документах оно не закреплено.

«Целесообразнее принять единое решение, ведь если разрешено в Своде правил, то должна быть возможность и при регистрации такого машино-места», — говорит коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина.

Похожая ситуация возникает при хранении мотоциклов и велосипедов. Согласно СП по проектированию автостоянок, в паркингах допускается устройство мест хранения вело— и мототранспорта и обустройства кладовых. Но зарегистрировать эти места не представляется возможным, поскольку такое понятие есть только в правилах.

«Но в современном мире спрос на эти места есть. Вот такой парадокс получается», — отмечает Тумайкина.

Однако энергоэффективность и проблемы с парковками — лишь незначительная часть потенциальных проблем, вызванных отменой «СНиПов и хрипов». Ключевой недостаток постановления — реальные риски снижения качества будущего жилья. Многие требования к возведению зданий признаны необязательными, а это значит, что компании смогут строить, не особенно задумываясь о людях, которые позже будут жить в построенных зданиях.

Отмена норм инсоляции в домах повлечет за собой увеличение простудных заболеваний от нехватки витамина D, ухудшение зрения, депрессии и рост расходов на электроэнергию. Также из-за постоянной сырости может появиться плесень, которая ведет к аллергии и тяжелым отравлениям. Шумоизоляция, подчеркивает Павел Луценко , и так является одной из главных проблем российских домов: «Что же будет, если эти правила отменят?».

Экономия на пространстве приведет к нехватке парковочных мест. Люди будут ставить машины на газонах и детских площадках. В случае какого-либо происшествия ни одна пожарная машина или скорая помощь не смогут попасть в нужное место, предупреждает Павел.

«Нет сомнений, что некоторые ограничения действительно разрабатывались совершенно в других условиях и стали анахронизмом. Главное при их отмене — не выплеснуть с водой ребенка. И чтобы на один переведенный в рекомендованные ГОСТ не появилось десять обязательных к исполнению ведомственных нормативных актов, как это обычно и бывает в России», — сетует он.

Изначально инициатива с отменой СНиПов была заявлена как послабление для профильных ведомств и застройщиков, чтобы все их процессы ускорились и стали прозрачнее. Работникам отрасли попытались облегчить жизнь, освободить их от лишней бумажной волокиты, чтобы они строили надежные дома, где будет комфортно жить. Но на практике велики риски, что упразднение части правил лишь создаст лазейки для недобросовестных застройщиков и позволит им избежать ответственности. Привлечь же за нарушения не выйдет — ведь требования теперь носят рекомендательный характер.