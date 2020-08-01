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Мишустин подписал постановление о снижении первого взноса по льготной ипотеке 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Мишустин снизил первый взнос по льготной ипотеке
Фото: globallookpress.com
Уже в июне два крупнейших банка страны ослабили требования к первоначальному взносу.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому первоначальный взнос по льготной ипотеке снижается с 20% до 15%.
Ранее Минфин РФ внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с нынешних 20% до 15%. Это было осуществлено еще в мае в рамках таких ипотечных программ, как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Льготная ипотека под 6,5% годовых».
Уже в июне свои требования к первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой ослабили ВТБ и Сбербанк, пишет РИА Новости.
Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена в конце апреля по поручению президента Владимира Путина. Уточнялось, что субсидируемая государством ставка в 6,5% действует в течение всего срока кредита — до 30 лет.
Ранее сообщалось, что Минфин может расширить льготную ипотеку для многодетных семей. К новым целям льготных кредитов могут отнести строительство индивидуального жилья, покупку недостроенного или которому требуется ремонт.
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Комментарии
Недвижимость , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Сбербанк России , Минфин , РИА Новости
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