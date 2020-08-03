Миллионы американцев могут потерять свои дома

Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из своих домов с окончанием в минувшие выходные моратория на выплату займов и повышение арендной платы со стороны государства. Этот мораторий был введен американской администрацией в марте с началом пандемии, чтобы избежать социальных потрясений в Соединенных Штатах. В основном это касалось людей, проживающих в домах, которые оплачиваются за счет гарантированного государством займа. Это помогло защитить интересы владельцев и съемщиков почти 12 миллионов домов, уточняет Washington Post. По данным инвестиционной компании Stout Risius Ross, с окончанием моратория выселение угрожает не менее 17 миллионам американских домохозяйств.

В то же время власти некоторых штатов, где отдельно были введены аналогичные моратории, приостанавливающие арендную плату, постепенно отменяют эти меры, которые позволяли не заемщикам, а государству выплачивать средства арендаторам домов и квартир. На днях прекращается действие других экономических мер, принятых во время пандемии Белым домом, которые, в частности, предусматривали еженедельную помощь в размере 600 долларов для получателей пособий по безработице. Этими безвозвратными субсидиями воспользовались не менее 30 миллионов безработных американцев. В конгрессе продолжаются острые дискуссии о расширении этой помощи, однако республиканцы и демократы во время дебатов, которые продолжались вторую половину июля, так и не достигли соглашения, в результате финансовая помощь безработным оказалась заморожена на неопределенный срок.

По мнению экспертов, уже в первой половине августа ситуация в сфере недвижимости может стать взрывоопасной. По данным телеканала CNBC, в конечном счете, потерять крышу над головой рискуют более 40 миллионов американцев. При этом, на переднем крае окажутся меньшинства и бедные слои населения. По словам юриста по недвижимости Деннерики Брукс, термин "цунами" будет недостаточно сильно отражать ситуацию в этой социальной сфере. В интервью CBS News она предположила, что американские суды будут "завалены исками квартиросъемщиков, если арендаторы не наберутся терпения, а также не выразят согласие урегулировать споры об аренде так, чтобы это не затрагивало судебную систему Соединенных Штатов".

Как отмечают аналитики, такая ситуация также может оказаться катастрофической для всего рынка недвижимости. Владельцам квартир при отсутствии государственной финансовой помощи будет сложно найти новых арендаторов жилья, в результате чего активы в области недвижимости могут резко потерять в стоимости. И это, в свою очередь, вполне может привести к мощному финансовому кризису, подобному тому, что едва не обрушил ипотечную сферу в США в 2008-2009 годах.