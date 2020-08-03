Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.01
$
74.29
87.06
87.39
Прогноз
10.08 – 17.08
$
73.28
86.15
Индексы и котировки Brent
43.09
–0.02 Золото
1972.94
–0.02 РТС
1234.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1776
+0.0329
20.07
1.1448
30.07
22.07
08.07

Десятки миллионов американцев могут потерять свои дома 

Российская Газета 3 часа назад
Миллионы американцев могут потерять свои дома
Фото: Reuters
Миллионы американцев оказались под угрозой выселения из своих домов с окончанием в минувшие выходные моратория на выплату займов и повышение арендной платы со стороны государства. Этот мораторий был введен американской администрацией в марте с началом пандемии, чтобы избежать социальных потрясений в Соединенных Штатах. В основном это касалось людей, проживающих в домах, которые оплачиваются за счет гарантированного государством займа. Это помогло защитить интересы владельцев и съемщиков почти 12 миллионов домов, уточняет Washington Post. По данным инвестиционной компании Stout Risius Ross, с окончанием моратория выселение угрожает не менее 17 миллионам американских домохозяйств.
В то же время власти некоторых штатов, где отдельно были введены аналогичные моратории, приостанавливающие арендную плату, постепенно отменяют эти меры, которые позволяли не заемщикам, а государству выплачивать средства арендаторам домов и квартир. На днях прекращается действие других экономических мер, принятых во время пандемии Белым домом, которые, в частности, предусматривали еженедельную помощь в размере 600 долларов для получателей пособий по безработице. Этими безвозвратными субсидиями воспользовались не менее 30 миллионов безработных американцев. В конгрессе продолжаются острые дискуссии о расширении этой помощи, однако республиканцы и демократы во время дебатов, которые продолжались вторую половину июля, так и не достигли соглашения, в результате финансовая помощь безработным оказалась заморожена на неопределенный срок.
По мнению экспертов, уже в первой половине августа ситуация в сфере недвижимости может стать взрывоопасной. По данным телеканала CNBC, в конечном счете, потерять крышу над головой рискуют более 40 миллионов американцев. При этом, на переднем крае окажутся меньшинства и бедные слои населения. По словам юриста по недвижимости Деннерики Брукс, термин "цунами" будет недостаточно сильно отражать ситуацию в этой социальной сфере. В интервью CBS News она предположила, что американские суды будут "завалены исками квартиросъемщиков, если арендаторы не наберутся терпения, а также не выразят согласие урегулировать споры об аренде так, чтобы это не затрагивало судебную систему Соединенных Штатов".
Как отмечают аналитики, такая ситуация также может оказаться катастрофической для всего рынка недвижимости. Владельцам квартир при отсутствии государственной финансовой помощи будет сложно найти новых арендаторов жилья, в результате чего активы в области недвижимости могут резко потерять в стоимости. И это, в свою очередь, вполне может привести к мощному финансовому кризису, подобному тому, что едва не обрушил ипотечную сферу в США в 2008-2009 годах.
Видео дня. Позиции рубля существенно ослабли за последнюю неделю
Российская Газета: последние новости
Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС Правительство упростило получение нового жилья в зонах ЧС Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят Права еще более 1,1 тысячи участников долевого строительства восстановят Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
Комментарии
Недвижимость , Washington Post , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
«Деноминация рубля будет держаться в тайне»
Курс доллара: когда закончится обвал рубля
Курс доллара: когда закончится обвал рубля
Пророчества краха доллара получили новое обоснование
Пророчества краха доллара получили новое обоснование
Экономика Германии рушится рекордными темпами
Экономика Германии рушится рекордными темпами
Видео
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку
01:45
ЦБ снизил ключевую ставку
Экономика
Биткоин резко подорожал
00:25
Биткоин резко подорожал
Рынки Экономика
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
00:17
Пенсионеров обрадовали новыми выплатами
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение