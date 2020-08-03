Сбербанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку 

Сбербанк возобновил прием заявок по программе сельской ипотеки, базовая ставка составляет 3%, а при использовании сервиса электронной регистрации она снижается до 2,7%, говорится в сообщении банка.

Приобрести жилье по программе можно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, а на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен в сельской местности в любом регионе России за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 миллионов рублей, для остальных регионов — 3 миллиона рублей.

Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 15% от общей суммы кредита. Максимальный срок кредита составляет 25 лет. Программа действует до 31 декабря 2022 года.