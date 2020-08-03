В России подешевело вторичное жилье 

В России средневзвешенная стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась за июль 2020-го более чем на 3 процента, несмотря на снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом говорится в материалах ЦИАН , поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В годовой динамике жилье подешевело на 7 процентов. Среднестатистический «квадрат» в настоящее время стоит около 73,2 тысячи рублей (учитывались предложения в городах с численностью населения от 100 тысяч человек). Почти половина собственников снижают стартовую стоимость квартир, утверждают аналитики.

Кроме того, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке России к августу составила 4,24 миллиона рублей (при площади в 58 квадратных метров), подсчитали в ЦИАН. Стандартный размер скидки, на которую соглашаются продавцы, — 5 процентов.

«По нашим прогнозам, стоимость жилья на вторичном рынке снизится по итогам всего 2020 года на 10-15 процентов, — говорится в предоставленных материалах. — Падение цен в целом продолжается, несмотря на снятие ограничений и рост доступности ипотечного кредитования. Во-первых, часть клиентов все же переориентировалась на первичный рынок за счет наличия льготного кредитования. Во-вторых, сейчас лето — малоактивный период, в связи с чем и по итогам августа мы ожидаем дальнейшее снижение цен. Отрицательная динамика прекратится, полагаем, ближе к осени».

Ранее, в июле, сообщалось, что ограничения, введенные в большинстве городов-миллионниках России из-за распространения коронавируса, привели к увеличению сроков продажи квартир на вторичном рынке. По данным экспертов, в первом квартале 2020-го продавцу «вторички» в среднем требовалось около 43 дней, чтобы найти покупателя. Во втором квартале этот показатель увеличился до 70 дней.