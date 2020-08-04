Американцы остались без доступного жилья — из-за коронавирусного кризиса строительство недорогих домов в стране замедлилось, поскольку финансирование резко сократили. Банки тоже неохотно кредитуют новые проекты, пишет Bloomberg.

По словам президента Корпорации по сохранению сообщества Рафаэля Цестеро, впервые за 30 лет его карьеры 30 июня не было зафиксировано ни одной сделки с жильем экономкласса. Эта дата — главный день для заключения сделок с недвижимостью в Нью-Йорке, конец финансового года, поэтому застройщики спешат оформить все бумаги и приступить к работам.

Цестеро предупредил о грядущем массовом выселении съемщиков, которым нечем больше платить за аренду, а также подчеркнул, что если правительство не поможет отрасли или не продлит пособия по безработице, то США ждет более масштабный кризис, чем в настоящее время.

По данным Национальной коалиции доступного жилья (NLIHC), в стране не хватает более семи миллионов домов для арендаторов с крайне низким доходом. Строительство дома для одной семьи в некоторых районах рядом с Нью-Йорком стоит уже 700 тысяч долларов.

В самом городе на данный момент не хватает 650 тысяч единиц недорого жилья, но этот показатель, согласно прогнозам, в течение одного года после пандемии вырастет до 760 тысяч.

Программы господдержки также не решают проблему полностью. Федеральную жилищную помощь получает в среднем только одно домохозяйство из четырех нуждающихся. Чтобы решить вопрос, требуется 100 миллиардов долларов от государства, но в долгосрочной перспективе это тоже не поможет.