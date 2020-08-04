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В России обрушился рынок жилья из-за пандемии 

Ura.Ru 3 часа назад
В России обрушился рынок жилья
Фото: ТАСС
Почти 60% строительных компаний в России снизили объемы строительства из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Национального рейтингового агентства.

«В июле 2020 года по сравнению с концом 2019 года у двух третей публичных застройщиков сократился объем строительства жилья», — приводит «Коммерсант» данные аналитиков.

По информации издания, из-за этого рентабельность строительных компаний снизится на 3%. Долговая нагрузка этих компаний может вырасти на треть, отмечают в издании. По предварительным оценкам, восстановить прежние объемы строительства удастся только к 2024 году.
Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что выросшая кредитная нагрузка не окажется критичной для девелоперов, поскольку составит лишь 5,4% годовой прибыли. Отмечается, что строительные компании не откажутся от новых проектов.
Ранее сообщалось, что, по прогнозам аналитиков, цены на квартиры могут снизиться на 10—20%, передает телеканал 360. Отмечается, что больше всего это затронет регионы с низким уровнем заработка населения. Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков и вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее высказали мнение, согласно которому снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15% позволит россиянам быстрее приобретать жилье. Но если порог вхождения сделают еще ниже, кризис в России может усугубиться.
Видео дня. Правительство снижает первоначальный взнос по льготной ипотеке
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Недвижимость , Ирина Радченко , Валерий Емельянов , Константин Барсуков , Телеканал "360° Подмосковье"
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