В России обрушился рынок жилья

Почти 60% строительных компаний в России снизили объемы строительства из-за пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Национального рейтингового агентства.

«В июле 2020 года по сравнению с концом 2019 года у двух третей публичных застройщиков сократился объем строительства жилья», — приводит «Коммерсант» данные аналитиков.

По информации издания, из-за этого рентабельность строительных компаний снизится на 3%. Долговая нагрузка этих компаний может вырасти на треть, отмечают в издании. По предварительным оценкам, восстановить прежние объемы строительства удастся только к 2024 году.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов считает, что выросшая кредитная нагрузка не окажется критичной для девелоперов, поскольку составит лишь 5,4% годовой прибыли. Отмечается, что строительные компании не откажутся от новых проектов.