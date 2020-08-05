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В Италии начали сдавать жилье по два евро за ночь 

Lenta.ru 1 час назад
В Италии начали сдавать жилье по два евро
Фото: globallookpress.com
Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии запустили специальную акцию, чтобы привлечь туристов и потенциальных покупателей жилья. Они сдают приезжим квартиры по цене 2 евро за ночь, сообщает портал idealista.
Сниженная ставка действует в течение недели как для прибывших из других регионов Италии, так и для иностранцев. «В последние годы Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции, — пояснил изданию глава местной администрации. — Единственный способ привлечь сюда людей — предложить жилье по смешной цене — 2 евро. Это необходимый минимум, позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание».
Акция началась 25 июля и продолжится до 30 сентября. Ее участники должны самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами. Власти коммуны предполагают, что программа позволит подстегнуть интерес к приобретению местной недвижимости, сильно подешевевшей за последние годы. Отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки в настоящее время можно купить за 25 тысяч евро.
Не исключено, что акция будет продлена до рождества, заявили idealista в мэрии.
Ранее в августе стало известно, что Александр Богуслаев, сын украинского промышленника и политика, депутата Верховной Рады V, VI, VII и VIII созывов Вячеслава Богуслаева, купил остров Галлинара в Италии. Сумма сделки составила 10 миллионов евро (870 миллионов рублей).
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Комментарии
Недвижимость , Вячеслав Богуслаев , Верховная Рада
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