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В РФ предложили отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
При продаже эконом-жилья могут отменить налог
Фото: News.ru
Продавших жильё эконом-класса в 2020 году россиян предложили освободить от уплаты НДФЛ. С этой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минэкономразвития и Минстрой.
Уточняется, что налог не должны платить те граждане, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья приобретёт другое при помощи государственных программ льготной ипотеки (субсидированной под 6,5% годовых ипотеки, льготных кредитов для военнослужащих, врачей, учителей и др.), пишут «Известия».
Автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечёт за собой крупного выпадения доходов из бюджета и в то же время стремящиеся к улучшению жилищных условий люди получат ощутимую поддержку.
В России при продаже жилья дороже миллиона рублей граждане должны заплатить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и её продажи. Чтобы не платить НДФЛ, надо выждать до реализации жилья пять лет, если право собственности на него оформлено после 1 января 2016 года. До 1 января 2016-го надо было ждать три года.
Сейчас в России действуют минимальные ставки по ипотечным кредитам, но некоторые россияне откладывают покупку, потому что не хотят потерять деньги на выплате налога, считает управляющий партнёр ГК «Основа» Олег Колченко.
Как писал NEWS.ru ранее, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму проект закона, в котором предложили увеличить минимальную сумму вклада, который подлежит обложению налогом, с одного до пяти миллионов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Игорь Лебедев , Олег Колченко , Илья Семин , Госдума , ЛДПР , Минэкономразвития , Минстрой , газета "Известия"
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