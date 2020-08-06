При продаже эконом-жилья могут отменить налог

Минстрой. Продавших жильё эконом-класса в 2020 году россиян предложили освободить от уплаты НДФЛ. С этой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минэкономразвития

Уточняется, что налог не должны платить те граждане, кто купит в этом же году новую квартиру на первичном рынке или в течение года с момента продажи жилья приобретёт другое при помощи государственных программ льготной ипотеки (субсидированной под 6,5% годовых ипотеки, льготных кредитов для военнослужащих, врачей, учителей и др.), пишут «Известия».

Автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Сёмин подчеркнул, что предлагаемая мера не повлечёт за собой крупного выпадения доходов из бюджета и в то же время стремящиеся к улучшению жилищных условий люди получат ощутимую поддержку.

В России при продаже жилья дороже миллиона рублей граждане должны заплатить подоходный налог от полученной прибыли (13%). НДФЛ взимается с разницы между стоимостью, по которой приобреталась квартира, и её продажи. Чтобы не платить НДФЛ, надо выждать до реализации жилья пять лет, если право собственности на него оформлено после 1 января 2016 года. До 1 января 2016-го надо было ждать три года.

Сейчас в России действуют минимальные ставки по ипотечным кредитам, но некоторые россияне откладывают покупку, потому что не хотят потерять деньги на выплате налога, считает управляющий партнёр ГК «Основа» Олег Колченко