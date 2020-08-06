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В Москве резко вырос спрос на готовые квартиры 

Lenta.ru 2 часа назад
В Москве резко вырос спрос на готовые квартиры
Фото: ТАСС
В Москве активизировались покупатели вторичного жилья — по итогам июля 2020-го число внесенных авансов за квартиры выросло на 50 процентов по сравнению с июньским показателем, и на 15 процентов — по сравнению с уровнем июля 2019-го. Об этом говорится в материалах «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Спрос на «вторичку» находится почти на том же уровне, что и в докарантинный период, отмечают риелторы — он лишь на 5 процентов ниже, чем в марте. Столь же резкими темпами растет и число звонков, поступающих от потенциальных покупателей готовых квартир: в сравнении с маем оно увеличилось в 2,7 раза, с июнем — в 1,5 раза, подсчитали в «ИНКОМ».
Среди целевых групп покупателей, которые были наиболее активны на рынке «вторички», специалисты выделяют ипотечников, а также людей, которые приобретают квартиры для сохранения своих накоплений от обесценивания.

«Ослабление как рубля, так и доллара относительно других мировых валют приводит к тому, что они ищут новые возможности для грамотного вложения средств, вследствие чего обращают свое внимание на рынок недвижимости. При этом в августе, согласно нашим прогнозам, уровень актуального спроса на "вторичке" столицы снизится — предположительно на 15-20 процентов по сравнению с июльскими показателями», — заключают риелторы.

Предстоящее снижение спроса они связывают с периодом отпусков.
Ранее, в июле, сообщалось, что существенная доля покупателей недвижимости в Москве может переориентироваться с однокомнатных квартир и студий на комнаты. Это произойдет из-за финансовых проблем, возникших у граждан на фоне распространения коронавируса.
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Недвижимость , Инком-Недвижимость , Lenta.ru
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