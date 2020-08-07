Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах 

Компактные жилые дома, сделанные из бетонных колец, появились в продаже в Казани. Одну единицу необычного жилья продавец оценил в 3,8 тысячи рублей. Соответствующее предложение размещено на портале Avito.

«Без ипотеки и переплат. Привези и живи. Все изделия изготавливаются строго по ГОСТ с паспортами качества», — написал автор объявления.

Он отметил, что доставка колец россиянам возможна в день обращения.

На фото запечатлен фрагмент железобетонной трубы с размещенной внутри мебелью — кроватью, которая занимает почти все внутреннее пространство. На входе установлена дверь. Диаметр трубы — 89 сантиметров, длина — 2 метра. Автор не уточнил, оборудовано ли кольцо коммуникациями.

Весной 2016-го американский иллюстратор Питер Берковиц, считавший ставки аренды жилья в Сан-Франциско слишком высокими, поселился в коробке, установленной в квартире друзей. За возможность проживания в необычном помещении он платил 508 долларов в месяц, в то время как средняя стоимость найма квартиры с одной спальней в городе составляла 3,5 тысячи долларов.