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Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах
Фото: avito.ru
Компактные жилые дома, сделанные из бетонных колец, появились в продаже в Казани. Одну единицу необычного жилья продавец оценил в 3,8 тысячи рублей. Соответствующее предложение размещено на портале Avito.

«Без ипотеки и переплат. Привези и живи. Все изделия изготавливаются строго по ГОСТ с паспортами качества», — написал автор объявления.

Он отметил, что доставка колец россиянам возможна в день обращения.
На фото запечатлен фрагмент железобетонной трубы с размещенной внутри мебелью — кроватью, которая занимает почти все внутреннее пространство. На входе установлена дверь. Диаметр трубы — 89 сантиметров, длина — 2 метра. Автор не уточнил, оборудовано ли кольцо коммуникациями.
Весной 2016-го американский иллюстратор Питер Берковиц, считавший ставки аренды жилья в Сан-Франциско слишком высокими, поселился в коробке, установленной в квартире друзей. За возможность проживания в необычном помещении он платил 508 долларов в месяц, в то время как средняя стоимость найма квартиры с одной спальней в городе составляла 3,5 тысячи долларов.
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