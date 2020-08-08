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Мальта и Люксембург поднимут налоги на капитал из России до максимума 

Секрет Фирмы и ещё 33 8 августа 2020
Мальта и Люксембург поднимут налоги на капитал из России до максимума
Фото: Секрет Фирмы
Мальта и Люксембург приняли предложение Минфина РФ о повышении ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Также российские власти продолжают переговоры об изменении условий налогового соглашения с Кипром, сообщает РБК со ссылкой на заявление статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова.
«Коллегам из Кипра будет ещё раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учётом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — заявил Сазанов.
Переговоры по этому вопросу планируется провести 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.
«Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — добавил Сазанов, отметив, что обе страны «в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия».
Какую позицию заняли Нидерланды, с которыми также планируется пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), замминистра не сообщил.
О необходимости отмены льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», в марте 2020 года объявил президент России Владимир Путин. Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами, в связи с чем содержать офшоры и иностранные компании станет менее выгодно.
В начале августа Минфин сообщил о начале разрыва СИДН с Кипром. Позже стало известно, что письма с предложением отказаться от льготных налоговых ставок на дивиденды также получили Мальта, Люксембург и Нидерланды.
Фото: Pixabay, Pixabay License
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Алексей Сазанов , Владимир Путин , Минфин , РБК
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