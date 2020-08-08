Мальта и Люксембург поднимут налоги на капитал из России до максимума 

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Мальта и Люксембург приняли предложение Минфина РФ о повышении ставки налога на проценты и дивиденды из России до 15%. Также российские власти продолжают переговоры об изменении условий налогового соглашения с Кипром, сообщает РБК со ссылкой на заявление статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова

«Коллегам из Кипра будет ещё раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учётом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций», — заявил Сазанов.

Переговоры по этому вопросу планируется провести 10 и 11 августа, делегацию Кипра возглавит министр финансов Константинос Петридис.

«Переговоры с Мальтой и Люксембургом будут оперативно завершены после окончания переговоров с Кипром», — добавил Сазанов, отметив, что обе страны «в целом согласились на предлагаемые российской стороной условия».

Какую позицию заняли Нидерланды, с которыми также планируется пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), замминистра не сообщил.

О необходимости отмены льготных налоговых ставок «для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета», в марте 2020 года объявил президент России Владимир Путин . Он поручил пересмотреть налоговые соглашения с «транзитными» странами, в связи с чем содержать офшоры и иностранные компании станет менее выгодно.

В начале августа Минфин сообщил о начале разрыва СИДН с Кипром. Позже стало известно, что письма с предложением отказаться от льготных налоговых ставок на дивиденды также получили Мальта, Люксембург и Нидерланды.

Фото: Pixabay, Pixabay License

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