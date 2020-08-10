Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.90
86.60
86.84
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.30
86.81
Индексы и котировки Brent
44.95
–0.27 Золото
2027.11
+0.13 РТС
1271.43
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1741
–0.0011
27.07
1.1752
06.08
29.07
15.07

Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту 

Банки.ру и ещё 16 5 часов назад
Банковских клиентов можно будет еще некоторое время обслуживать по просроченному паспорту
Фото: Банки.ру
Банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Это одна из мер, о которой сообщили в понедельник в ЦБ, объявив о продлении части регуляторных послаблений, реализации новых контрциклических мер для поддержки экономики и прекращении действия ряда временных мер, введенных в связи с пандемией.
В целях предоставления гражданам возможности получения финансовых услуг и с учетом положения приказа МВД России от 9 июня 2020 года № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов…», Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям:
до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
до 31 декабря 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 января 2021 года;
до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
до 30 сентября 2020 года не отказывать физическим лицам в приеме на обслуживание только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
обеспечить обновление сведений об удостоверяющем личность документе, срок действия которого истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года, до 30 октября 2020 года.
Также Центробанк принял другие меры по поддержке граждан, меры по поддержке потребительского кредитования, малого и среднего бизнеса, кредитования экономики, снижению регуляторной нагрузки на финансовые организации. Полный список мер приводится в сообщении ЦБ.
Новость
Видео дня. В законе об удаленке могут учесть северные надбавки
Банки.ру: последние новости
В России хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса В России хотят отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса Главное за неделю. 3—9 августа Главное за неделю. 3—9 августа Курсы доллара и евро на 10 августа Курсы доллара и евро на 10 августа
Комментарии
Недвижимость , Личный счет , МВД , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По второй экономике в мире нанесен новый удар
По второй экономике в мире нанесен новый удар
Мишустин уволил замглавы Росстата
Мишустин уволил замглавы Росстата
Цены на нефть падают
Цены на нефть падают
Страны Европы согласились изменить налоги ради России
Страны Европы согласились изменить налоги ради России
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение