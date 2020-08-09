Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.60
$
73.90
86.95
87.15
Прогноз
10.08 – 17.08
$
74.50
88.20
Индексы и котировки Brent
44.66
+0.00 Золото
2026.93
+0.05 РТС
1282.44
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1787
+0.0140
26.07
1.1646
05.08
28.07
14.07

Цены на вторичное жилье в России перестали расти 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
Цены на вторичное жилье в России перестали расти
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Аналитическая компания SRG провела исследование на вторичном рынке жилья. По её оценкам, стоимость одного квадратного метра остаётся неизменной в связи с пандемией коронавируса. Такой баланс может сохраниться до осени.
По данным экспертов, средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 73,4 тысячи рублей. Также на фиксацию цены значительно повлияла реакция потребителя на нестабильность финансовой системы. Однако несмотря на это, многие россияне отложили покупку квартиры, так как не намерены брать кредит во время пандемии коронавируса. Есть и те, кто наоборот стал активнее, пишет «Политика Сегодня».
NEWS.ru писал ранее, что ипотека на вторичное жильё может стать меньше на фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 4,5%. О приближении «на ещё один шаг» к доступному и комфортному жилью сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Видео дня. Ставки по ипотеке к концу года могут упасть до 7 процентов
News.ru: последние новости
Копи и спи спокойно: нужны ли россиянам свободные от налога вклады на жильё Копи и спи спокойно: нужны ли россиянам свободные от налога вклады на жильё Воробей и лебедь: Пекин метафорой охарактеризовал отношения с Вашингтоном Воробей и лебедь: Пекин метафорой охарактеризовал отношения с Вашингтоном Мутко прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу года Мутко прогнозирует среднюю ставку по ипотеке в 7,5% к концу года
Недвижимость , Марат Хуснуллин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах
Россиянам предложили пожить в бетонных кольцах
В России обрушился рынок жилья
В России обрушился рынок жилья
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Российская семья выплатила ипотеку и оказалась на улице
Кому увеличат пенсии на 415 процентов
Кому увеличат пенсии на 415 процентов
Видео
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
01:59
Набиуллина объяснила решение по ключевой ставке
Экономика
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
00:33
Россия потеряла миллиарды из-за нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение