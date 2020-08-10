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Во Франции начался бум продаж жилья 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Во Франции начался бум продаж жилья
Фото: globallookpress.com
Рынок жилья во Франции переживает резкий наплыв покупателей. При этом абсолютное большинство из них — 60 процентов — составляют французы, а также граждане соседних стран, говорится в материалах консалтинговой компании Knight Frank, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, в данный момент наблюдается четырехфазное восстановление рынка недвижимости на Лазурном берегу Франции. Первая волна покупателей состояла из монегасков, искавших просторные «убежища». Второй волной нахлынули парижане и жители других французских мегаполисов. Затем пришли соседи-европейцы, желающие сменить обстановку, а также британцы, с начала июля ожидающие открытия авиасообщения между Великобританией и Францией.
По данным российского офиса Knight Frank, Лазурный берег входит в топ-5 востребованных локаций и для покупки недвижимости российскими мультимиллионерами.

«Мы получали и получаем запросы на виллы и апартаменты даже чаще, чем раньше, учитывая, что можно найти дисконт до 15 процентов», — поясняют эксперты.

В Париже также начался бум продаж жилья. Его объясняют несколькими факторами. Во-первых, некоторые люди стремятся изменить образ жизни после карантина. Во-вторых, многие хотят извлечь выгоду из рекордных для рынка цен в ожидании потенциального экономического спада.

«Для международных инвесторов парижская недвижимость привлекательна в качестве пристанища в турбулентные времена», — заключают аналитики.

Ранее в августе были названы самые безопасные для покупки недвижимости страны. Рейтинг возглавила Швейцария. В первую пятерку безопасных стран также вошли Германия, Израиль, Сингапур и Япония. Россия оказалась на 61-й строчке, немного обогнав Белоруссию, Швецию, Великобританию, Украину, Монако.
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Недвижимость , Lenta.ru
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