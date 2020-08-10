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Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве 

Rambler News Service 1 час назад
Названа стоимость самого дорогого жилья в Москве
Фото: ТАСС
Стоимость самого дорогого элитного жилья в Москве превышает $80 млн, что составляет более 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании Savaills.

«Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) превышает 80 млн долл. США (более 6 млрд руб)», — говорится в сообщении.

По оценкам компании, суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир при этом составляет более $1 млрд или 73 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял $917 млн или 57 млрд рублей.
По состоянию на июль этого года средняя цена 1 кв. метра в подборке ста самых дорогих квартирах Москвы составила $34 тыс.
Сейчас из сотни самых дорогих столичных квартир 50% предлагается на первичном рынке, другая половина — на вторичном, подчеркнули в Savills. При этом год назад на первичном рынке было представлено всего 43% всех ультрапремиальных квартир, добавили в компании.
По итогам этого квартала первое место по числу ультрапремиальных квартир и апартаментов заняла Остоженка, на нее приходится 26 лотов из ста. На втором месте Патриаршие пруды с 19 лотами. Еще 16 объектов расположено в Тверском районе столицы.
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