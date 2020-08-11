В России предсказали отмену налога

В ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру с использованием государственных льготных ипотечных программ, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин

"С такой инициативой совсем недавно Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой и Минэкономразвития. Инициатива может найти поддержку в правительственных структурах. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше трех (пяти) лет, могла бы стать отличным подспорьем для граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия", — добавляет Уткин.

По его мнению, многие молодые семьи рады бы это сделать, но необходимость платить НДФЛ их останавливает, поэтому такие покупатели будут ждать пока не выйдет срок, а это может быть через год, через два, или даже через четыре года.