Цены на новостройки в Москве снизились

Объем предложения на рынке новостроек массового сегмента в Москве в июле снизился на 0,4% относительно прошлого месяца, а средняя цена за квадратный метр уменьшилась на 0,6% и составила 180,7 рублей, сообщила во вторник риелторская компания "Метриум".

"Средняя цена квадратного метра в июле 2020 года составила около 180 тыс. рублей (минус 0,6% относительно предыдущего месяца), что объяснимо преобладанием в экспозиции квартир на начальном этапе реализации и выходом семи новых проектов. Изменение цены в подавляющем большинстве "старых" проектов были минимальными и находятся в пределах корректировки на инфляцию и стадию строительной готовности", — приводятся в сообщении слова управляющего партнера "Метриума" Марии Литинецкой.

Тем не менее с начала года средние цены выросли на 3,4%, уточнили в компании. По данным риелторов, в июле на первичном рынке массового сегмента жилья Москвы в продаже находилось 86 проектов на 16 395 квартир (925,7 тыс. кв. м). Так, по сравнению с прошлым месяцем произошло незначительное снижение количества экспонируемых лотов (минус 0,4%) и их совокупной площади (минус 1,4%).

"На отрицательную динамику объема экспозиции значительное влияние оказало снятие с реализации пула квартир во многих уже реализуемых проектах, что может быть связано с резервированием остатков квартир в целях оптимизации стратегий продаж", — пояснила Литинецкая.

Более половины лотов на рынке новостроек массового сегмента продаются с ремонтом от застройщика — 60,5%. На квартиры без отделки приходится 30,7% рынка. Оставшаяся часть лотов представлена с предчистовой отделкой white box — 8,8%.