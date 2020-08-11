ЦБ попросил банки не выселять должников

Банк России продлил весенние рекомендации для кредиторов, в том числе попросив их повременить с выселением должников из квартир, по которым уже есть соответствующие судебные решения. «Газета.Ru» выясняла, связано ли это с ростом неплатежей по кредитам и обязаны ли банки выполнять эту рекомендацию.

В начале недели Банк России выпустил новые рекомендации для банков и микрофинансовых организаций. Одним из ключевых положений, о котором ЦБ говорил еще весной, стало предложение снова отсрочить принудительное выселение должников из жилья, которое должно быть взыскано из-за просрочки платежей по ранее взятым кредитам, на этот раз — до 31 декабря текущего года. Это касается и тех, кто переболел коронавирусом или потерял существенную часть доходов, что нужно будет подтвердить документально.

Вместе с тем ЦБ рекомендовал продолжить реструктуризацию старых кредитов и займов в рамках существующих банковских программ, а также не назначать по ним пени и штрафы, чтобы оказавшиеся в сложной финансовой ситуации должники смогли улучшить свою платежеспособность.

В юридическом смысле рекомендация Банка России ни к чему не обязывает кредиторов, а это значит, что они могут и дальше принудительно выселять должников из жилья, которое являлось залогом по невыплаченному кредиту.

Тем не менее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что на практике для банков и микрофинансовых организаций даже такое слово ЦБ равносильно закону.

«Мы вряд ли можем говорить, что у нас вся банковская система работает по исключительно рыночным правилам, поэтому системообразующие банки, выдающие основной объем ипотеки, будут следовать рекомендациям Банка России, как будто на деле они действительно к чему-то их юридически обязывают, — сказал председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский «Газете.Ru». — Я мало могу назвать примеров, когда банки занимают иную позицию, когда речь идет о каких-то добровольных рекомендациях Банка России».

Схожую позицию выразил и генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов , уточнив, что у кредиторов для этого есть все необходимые правовые инструменты. Тем более что в России существует такая юридическая практика.

«Реализация этой рекомендации может пройти несколькими путями: можно, например, отозвать исполнительный лист, а затем предъявить его заново, либо договориться с приставом о приостановлении действий, их отложении», — сказал Павел Герасимов.

Есть и другой путь: кредитор может обратиться в суд за приостановкой исполнительного процесса. И хотя для суда рекомендация ЦБ не носит обязательного характера, на практике, если стороны не имеют каких-то возражений, приставы и суды могут пойти им навстречу и, не проявляя принципиальность, приостановить исполнительное производство, объяснил юрист в беседе с «Газетой.Ru».

Банкам это не нужно

Сами банки если и будут выполнять рекомендацию ЦБ, то явно «через не хочу», уверен основатель платформы для инвестиций в недвижимость Realiste Алексей Гальцев. По мнению эксперта, в России и без таких рекомендаций выстроена очень неэффективная система отъема жилья у должников: неплательщики по кредитам могут жить в квартире от года до двух лет, пока они фактически не будут признаны должниками.

«Для обычных людей это хорошо, потому что они могут в течение года не платить ничего, а потом волшебным образом что-то заплатить и решить свои проблемы. А для банков, для залогодержателей и для инвесторов это очень неэффективно», — сказал Алексей Гальцев.

Кризис неплатежей

Практически одновременно с публикацией рекомендаций от Банка России коллекторное агентство «Долговой консультант» обнародовало свежие данные об объеме просроченной ипотеки на новостройки в России.

За прошедшие полгода объем «просрочки» в этой области вырос на 541 млн рублей — до 6,3 млрд, пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на данные агентства.

За весь прошлый год объем просроченной ипотеки вырос только на 610 млн рублей, то есть темпы прироста за первое полугодие составили 80% от всего прошлогоднего показателя.

«Когда заемщику нужно платить по кредиту, а жить еще негде, история тяжелая вдвойне. Подобные ситуации всегда несли высокие риски возникновения просроченных платежей, а сейчас, когда кредитование на первичном рынке выходит на первое место, именно оно и будет ускорителем роста просроченной задолженности в ипотеке», — цитирует «РИА Недвижимость» сообщение коллекторского агентства.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценили вероятность того, что рост числа вновь выданных ипотечных кредитов на первичную недвижимость приведет к «кризису неплатежей». Хотя с уверенностью можно сказать, что темпы выдачи таких кредитов существенно ускорились: по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), на которые в конце июля ссылалось РБК, объем выданной в июне ипотеки вырос на 28% в годовом выражении, а пик пришелся на март — плюс 50% год к году.

Во многом это произошло благодаря госпрограмме по льготной ипотеке под 6,5% и спросу на рефинансирование.

«Вот эта дешевая ипотека создает очень большой возможный пузырь, потому что люди сейчас пока еще имеют работу. И пока их не сократили, они пойдут брать ипотеку, потому что у нас любая официальная работа уже считается классным поводом для того, чтобы получить кредит в банке или получить ипотеку», — сказал Алексей Гальцев из Realiste.

Эксперт добавил, что россияне, к сожалению, редко думают на пять-десять лет вперед, и если сейчас они массово наберут таких кредитов, а через несколько лет не смогут по ним платить, банки будут вынуждены забирать себе эти квартиры и продавать их с аукциона с существенным дисконтом, что в результате приведет к серьезным проблемам на рынке первичного жилья.

Риск образования «пузыря» на ипотечном рынке из-за госпрограмм признают и в Минфине . О том, что антикризисную программу опасно продлевать, в конце июля заявил замминистра финансов Алексей Моисеев . Он сказал также, что около 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%.

Дмитрий Котровский из «Опоры России» согласился с тем, что у российских банков и так достаточно много непрофильных активов, под залог которых выдавались кредиты, будь то квартиры, земельные участки, дома и так далее.

«Сами банки зачастую не знают, куда их деть, так что им приходится очень быстро их реализовывать, — обращает внимание Дмитрий Котровский в беседе с «Газетой.Ru». — И банки в целом могут дать на них такой дисконт, чтобы не навредить себе даже в разрезе той отчетности, которую они отправляют в ЦБ, и при этом значительно повлиять на рынок недвижимости, где ни один застройщик не сможет перебить их цены».

Инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин , напротив, считает, что удешевление ипотеки не сможет сильно повлиять на уровень просрочки по кредитам, а даже наоборот позволит поддержать заемщиков, которые взяли кредит до пандемии, но сейчас оказались в трудном положении.

«Несмотря на снижение стоимости ипотечных кредитов или размера первоначального взноса, банки в текущей ситуации если не ужесточают, то как минимум не снижают своих требований к ипотечным заемщикам», — добавил эксперт.

С этой позицией согласились и в ДОМ.РФ: представители кредитора рассказали «Газете.Ru», что при текущем уровне ставок ежемесячный платеж уменьшается более чем на 3 тыс. рублей, из-за чего снижается кредитная нагрузка на домохозяйства и они выплачивают кредиты стабильнее.

Без паники

«Сообщество коллекторов нагнетает обстановку для того, чтобы воздействовать в том числе и на заемщиков, и на кредиторов. Так что позиция ЦБ, который напоминает участникам рынка о том, что все риски нужно воспринимать адекватно, абсолютно правильна», — прокомментировал сообщение о просроченных платежах председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев в беседе с «Газетой.Ru».

Подтверждения данным «Долгового консультанта» не нашли ни ЦБ, ни ипотечные банки. Так, в Банке России «Газете.Ru» рассказали, что согласно статистике на 1 июля доля «просрочки» в общей структуре задолженности по индивидуальным жилищным кредитам упала до 0,8% с примерно 0,9% на ту же дату в прошлом году.

Кроме того, регулятор сообщил, что в период с 20 марта по 29 июля банки получили 269,8 тыс. обращений о предоставлении «кредитных каникул». Из них 76,6 тыс. касались ипотечных кредитов, и банки удовлетворили 80,3% от числа рассмотренных заявок.

В ДОМ.РФ тоже не увидели значительного роста неплатежей по ипотечным кредитам. Представители организации рассказали «Газете.Ru», что с начала года доля «просрочки» свыше 90 дней выросла на 0,15% и составляет 1,47% в общем объеме ипотечного портфеля на балансе банков. Это в пять раз ниже, чем по остальным кредитам, то есть «ипотечники» по-прежнему остаются самой дисциплинированной категорией заемщиков.