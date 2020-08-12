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На месте снесенного храма в Москве построят элитный дом 

Lenta.ru 59 минут назад
На месте снесенного храма построят элитный дом
Фото: РИА Новости
В самом центре Москвы построят элитный жилой дом, где стоимость квадратного метра превысит один миллион рублей. Здание возведут на месте снесенной в 1934 году Крестовоздвиженской церкви. Об этом сообщает РБК.
Участок на улице Воздвиженке, дом 7/6, строение 6 приобрела компания «Премиум Информ», связанной с девелоперской фирмой «Кеско» (дочернее предприятие «АТЭК Групп»). В настоящий момент на купленной территории находятся руины старинного дома, не являющегося объектом культурного наследия. Новое здание возведут не прямо на них, а по соседству на свободном месте.
Объект появится в 500 метрах от Кремля. Согласно историко-культурной экспертизе, на участке может быть построен четырехэтажный жилой дом с подземным пространством для паркинга и технических помещений. Завершение всех работ и ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2022 года.
Ранее в Москве спасли от разрушения историческую водонапорную башню. Строители применили способ, которым в городе не пользовались уже 40 лет. Башню вместе с двумя другими зданиями прокатили до нового места на специальной платформе.
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