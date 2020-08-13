Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.45
$
73.69
87.00
87.10
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
45.36
+0.02 Золото
1929.44
–0.04 РТС
1307.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1838
+0.0047
29.07
1.1791
10.08
02.08
19.07

Мишустин предложил расширить льготную ипотеку для жителей одного региона России 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Дальневосточную программу льготного ипотечного кредитования на Чукотке можно расширить, предоставив ее участникам возможность покупать вторичное жилье, а не только строящееся. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения Анадыря 13 августа, передает РИА Новости.
Губернатор Чукотки Роман Копин в беседе с главой правительства отметил, что 60 процентов жителей региона проживают в городских округах и практически не могут воспользоваться льготной ипотекой, так как у программы есть одно серьезное ограничение — нельзя покупать вторичную недвижимость.

«Давайте мы такое поручение (о расширении программы — прим. «Ленты.ру») дадим, — предложил Мишустин. — По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация».

Премьер-министр находится на Дальнем Востоке в рамках рабочей поездки, утром 13 августа он прибыл в Анадырь. Предполагается, что там он посетит несколько предприятий, пообщается с их сотрудниками. Поездка по федеральному округу продлится до 18 августа.
Ранее в августе стало известно, что жителям шести населенных пунктов Чукотки предоставили возможность пользоваться услугами доступа к интернету по сниженным тарифам. Инициатива реализована в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».
Последние новости
Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев Белорусские силовики массово начали выбрасывать форму и стыдить сослуживцев В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии В Европарламенте предложили ввести санкции против России за события в Белоруссии Взломан генетический код жизни Взломан генетический код жизни
Комментарии
Недвижимость , Видео , Роман Копин , Михаил Мишустин , РИА Новости , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает
Названы льготы для пенсионеров, о которых мало кто знает
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
«Россию ждет новое повышение пенсионного возраста»
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Россия и Китай обгонят США по новому Шелковому пути
Россия и Китай обгонят США по новому Шелковому пути
Видео
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
00:35
«Это страшно»: Немцы не смогут отстоять русский газопровод
Экономика Компании
Турции не нужен российский газ
03:19
Турции не нужен российский газ
Экономика
Россия нашла новую замену нефти
00:20
Россия нашла новую замену нефти
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение