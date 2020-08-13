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Покупателей квартир в Москве оставили без скидок 

Lenta.ru 1 час назад
Покупателей квартир в Москве оставили без скидок
Фото: ТАСС
Приобрести в Москве новую квартиру с дисконтом становится все сложнее: столичные застройщики почти перестали баловать покупателей прямыми скидками, сконцентрировавшись на ипотечных программах. Об этом говорится в материалах компании «БЕСТ-Новострой», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным риелторов, в августе средняя цена квадратного метра в новостройках комфорткласса в Москве установилась на отметке 181,3 тысячи рублей, а бизнес-класса — на уровне 267 тысяч рублей. За год (по сравнению с третьим кварталом 2019-го) цены в этих сегментах выросли на 5,5 и 11,5 процента соответственно.
Между тем покупателей практически оставили без скидок — в большинстве столичных проектов в настоящее время предлагается базовый дисконт (2-3 процента от полной стоимости квартиры) или дисконт на нежилые площади — машино-места и кладовые помещения. На смену скидкам пришли программы льготной ипотеки и рассрочки, поясняют в «БЕСТ».

«Если покупатель квартиры сегодня действительно желает сэкономить, ему стоит сосредоточиться не на поиске скидок, как это было раньше, а на поиске наиболее выгодных ипотечных программ и рассрочек, — советуют эксперты. — Доступная ипотека сейчас позволяет достичь реальной экономии».

Ранее стало известно, что сделки по приобретению нового жилья в Москве все реже проходят с использованием наличных средств: в июне 2020-го на столичном рынке новостроек (без учета Зеленограда и присоединенных территорий) было совершено всего 1,1 тысячи неипотечных продаж квартир.
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Недвижимость , Личный счет , Lenta.ru
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