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Не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам 

Lenta.ru 31 минуту назад
Не мывшаяся два года россиянка обратилась за помощью к согражданам
Фото: Lenta.ru
Жительница Бийска, полноценно не мывшаяся на протяжении двух лет, обратилась к согражданам за материальной помощью. 79-летняя женщина вместе с дочерью-инвалидом проживает в разваливающемся частном доме в районе Заречье. В нем нет ни санузла, ни бани. Об этом пишет «Бийский рабочий».
Чиновники отказались оказать пенсионерке какую-либо поддержку — по их данным, россиянке ранее была выделена квартира, так что нуждающейся в жилье признать ее нельзя. По словам женщины, в 2016 году она действительно получила 13-метровую студию в многоквартирном доме, но переселяться туда не стала — квартира была слишком маленькой. Ее продали, на вырученные деньги отремонтировали дом, в котором тогда жили.
Впоследствии этот дом семья тоже захотела продать, чтобы купить благоустроенную квартиру, но дочь пенсионерки обманули риелторы. Женщины остались без денег, средств хватило только на приобретение малопригодного для проживания частного дома.
«Нам бы санузел самый простой, но чтобы в доме, — пояснила пенсионерка. — Я не ходячая. Дочь за мной ухаживает, как может, но нормально помыться очень хочется. Я два года в бане не была. Нам бы пристроить небольшую веранду, на которой можно небольшой закуток сделать».
Несмотря на финансовые проблемы, пенсионерка тратит пенсию (около 20 тысяч рублей) на помощь сидящему в тюрьме внуку и его жене, а также переводит деньги правнуку. Женщина ищет людей, которые могут безвозмездно поделиться с ней стройматериалами, необходимыми для строительства санузла.
В июле жительница Липецка, девять лет стоявшая в очереди за жильем, получила квартиру, задав соответствующий вопрос в районном чате в WhatsApp. Обращение сироты увидел представитель нужного ведомства. Через несколько дней женщина переехала в свою «однушку» в новостройке.
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