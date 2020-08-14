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Москвичи отказались снижать ставки аренды жилья 

Lenta.ru 1 час назад
Москвичи отказались снижать ставки аренды жилья
Фото: ТАСС
В августе 2020-го количество собственников, желающих сдать свои квартиры в Москве в аренду, выросло в полтора раза по сравнению с прошлым годом. При этом арендная стоимость в столичном регионе практически не изменилась, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Предложение на рынке аренды жилья Москвы и Московской области растет, спрос пока не восстановился, констатируют риелторы. В первом полугодии 2020-го количество арендных сделок сократилось примерно на 35 процентов, подсчитали они. Часть нанимателей уехали из столицы в связи с пандемией и пока не вернулись. Свободными остаются множество объектов.
Тем не менее, по данным «МИЭЛЬ», снижение спроса и увеличение предложения не оказали серьезного влияния на арендные ставки — фактически москвичи отказали приезжим в скидках на жилье. Лишь немногие собственники готовы на 10-15 процентов сокращать стоимость найма.

«Арендодатели, несмотря на кризисные тенденции, не готовы переступать через некий психологический порог ожиданий, и многие из них согласны и вовсе отказаться какое-то время сдавать свои объекты, чем выставить свою квартиру на рынок по стоимости ниже той, которую они хотели бы получать», — заключают эксперты.

Ранее, в июне, стало известно, что граждане, арендующие жилье в Москве, после снятия режима самоизоляции начали активно искать съемные комнаты. Они вынуждены отказываться от отдельных квартир из-за недостатка средств.
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Недвижимость , Личный счет , Миэль , Lenta.ru
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