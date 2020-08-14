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Названы города Европы с самой дорогой арендой жилья 

Lenta.ru и ещё 1 12 минут назад
Названы города Европы с самой дорогой арендой жилья
Фото: globallookpress.com
Городами Европы с самой дорогой арендой жилья стали Валетта (плюс 11,1 процента в годовой динамике, около 942 фунтов стерлингов в месяц или 91 тысяча рублей), Вильнюс (плюс 10 процентов) и Варшава (плюс 9,2 процента). Об этом пишет PropertyWire со ссылкой на исследование платформы Spotahome.
Также специалисты назвали Копенгаген (плюс 8,7 процента), Стокгольм (плюс 7,7 процента) и Афины (6,9 процента). Заметнее всего арендная плата снизилась в Будапеште (минус 2,8 процента) и Праге (минус 2,1 процента).
Изначально рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в данных городах. Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню. Специалисты утверждают, что такое арендное затишье — лучшее время для переезда.
Ранее Евростат опубликовал данные о ставках аренды жилья начиная с 2007 года. Сильнее всего они подешевели в Греции (минус 36 процентов), Румынии (минус 24 процента) и Ирландии (минус 17,5 процента).
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