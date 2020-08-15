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Как сэкономить на ипотеке 

Мария Иванова 2 часа назад
Как сэкономить на ипотеке
Фото: РИА Новости
Опрошенные РБК эксперты рассказали о способах сделать ипотеку более дешевой. В первую очередь они советуют покупателям жилья выбрать банк в связке с их зарплатным проектом.
К примеру, в Сбербанке для людей, получающих деньги на карты в рамках зарплатного проекта, предусмотрена минимальная ипотечная ставка в 7,9 процента вместо 8,4 процента.
Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая рассказала, что некоторые банки, в которых есть ипотека с господдержкой, дополнительно субсидируют ставку до 5,85 процента годовых.
Кроме того, некоторые россияне могут получить льготы. Семьям, в которых как минимум двое детей, ипотеку дадут по ставкам от 4,5 до шести процентов.
Глава агентства недвижимости «Азбука Жилья» Дмитрий Косьмин посоветовал выбрать оптимальный срок кредита: если взять ипотеку на 20 лет, ежемесячный платеж будет меньше, но переплата банку — больше.
В компании «S&K Вертикаль» напомнили, что чем больше первоначальный взнос, тем меньше будет переплата. Увеличить взнос можно, к примеру, добавив к нему сумму материнского капитала.
Как сообщал «Рамблер», сейчас многие застройщики предлагают выгодные условия рассрочки для покупателей жилья, которые не рассматривают ипотеку. А риелторы предполагают, что к осени условия ипотеки станут более выгодными: ставки снизят еще больше, а льготную программу расширят.
Кроме того, некоторые застройщики готовы взять на себя оплату процентов в течение определенного срока. Их программы позволяют клиентам получить жилье в кредит «по цене» от 0,01 до двух процентов на срок от нескольких месяцев до двух лет.
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Комментарии
Недвижимость , Мария Литинецкая , Сбербанк России , РБК
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