На Рублевке поубавилось свободных домов 

В Подмосковье резко сократилось число объектов загородной недвижимости, выставленных на продажу по цене от 30 миллионов рублей. Многие владельцы передумали продавать свои дома, говорится в материалах агентства Penny Lane Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, к августу 2020-го на рынке осталось около 2,67 тысячи дорогих лотов — это минимальный показатель за последние пять лет. Предложений на Рублевке и в других престижных локациях поубавилось не только за счет проведенных сделок, но и потому что в период самоизоляции многие владельцы сняли дома с рынка, решив оставить их для личного пользования, поясняют эксперты.

«В любом случае, этот тренд указывает на переоценку ценностей населением и грядущую популярность загородного рынка», — подчеркивают в Penny Lane.

Весной 2020-го владельцы дорогих особняков на Рублево-Успенском шоссе, прежде выставленных на продажу, переориентировались на арендаторов из-за резкого роста спроса на съемную загородную недвижимость в период самоизоляции. Максимальная стоимость аренды частного дома в Подмосковье к началу лета составила 9,22 миллиона рублей в месяц.