Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.20
$
73.30
86.96
87.07
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.60
85.81
Индексы и котировки Brent
45.21
–0.15 Золото
2006.65
–0.04 РТС
1308.71
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.08
1.1904
+0.0142
03.08
1.1762
14.08
06.08
23.07

Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве 

Российская Газета 2 часа назад
Названы самые дешевые съемные квартиры в Москве
Фото: ТАСС
Снять столичную однокомнатную квартиру можно за 20 тысяч рублей в Ярославском районе недалеко от парка Лосиный остров. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного рейтинга, который составляют специалисты департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость.
Согласно результатам августовского рейтинга, в лидерах среди самых дешевых квартир — однушка за 20 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 35 кв. м укомплектовано современной мебелью и бытовой техникой, находится на Палехской улице, недалеко от парка Лосиный остров и в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ".
На второй строчке рейтинга однушка за 22 тыс. рублей. Жилье сдается на длительный срок. Квартира площадью 34 кв. м находится в Щелковском проезде в 20 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская". Арендодатель готов обсудить условия вывоза старой мебели и проведения ремонта жилья.
Третья позиция у однокомнатной квартиры за 23 тыс. рублей в месяц. Жилье площадью 36 "квадратов" расположено на севере Москвы в 15 минутах ходьбы от станции метро "Речной вокзал". В квартире есть вся мебель и бытовая техника. Установлена металлическая входная дверь, в подъезде работает консьерж.
На четвертой строчке — квартира за 24 тыс. рублей: это однушка на улице Адмирала Лазарева, в 5 минутах ходьбы от станции метро "Улица Горчакова". Общая площадь квартиры составляет 40 кв. м, габариты кухни — 9 кв. м, санузел раздельный, имеется большая лоджия. Вся бытовая техника и современная мебель в квартире есть. Подъезд с консьержем. В районе развитая инфраструктура. Квартира сдается для одного человека или семейной пары без детей и животных.
Замыкает топ-5 квартира за 25 тыс. рублей. Однушка площадью 33 кв. м сдается недалеко от парка Лосиный остров, в 15 минутах ходьбы от станций метро и МЦК "Бульвар Рокоссовского". Это уютная квартира с мебелью и бытовой техникой. Ограничение от наймодателя: проживающих должно быть не более двух человек, без детей и домашних питомцев.
Видео дня. Каждый 6-й работодатель обращает внимание на знаки зодиака
Российская Газета: последние новости
Мишустин: Дальневосточную ипотечную программу на Чукотке можно расширить Мишустин: Дальневосточную ипотечную программу на Чукотке можно расширить Какие квартиры в этом году будут дорожать, а какие - дешеветь Какие квартиры в этом году будут дорожать, а какие - дешеветь Сбербанк снизил ставки по вкладам Сбербанк снизил ставки по вкладам
Комментарии
Недвижимость , Инком-Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Турция готовится к захвату Кипра
Турция готовится к захвату Кипра
Цена золота: Россия обрушила мировой рынок
Цена золота: Россия обрушила мировой рынок
Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет
Крах доллара неизбежен: россиянам дали совет
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение