В «доме Путина» выставили на продажу квартиру 

Впервые с 2017 года на продажу выставлена квартира в петербургском доме, где некогда жил президент России Владимир Путин . Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости «Невский Простор», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о доме по адресу 2-я линия Васильевского острова, 17. Площадь выставленных на продажу пятикомнатных апартаментов — 180 квадратных метров, они расположены на третьем этаже исторического здания. Цена лота, согласно объявлению в базе ЦИАН , — 25 миллионов рублей. В последний раз квартира в этом доме продавалась три года назад.

Всего на 2-й линии продается 14 квартир, большинство из них (шесть предложений) — трехкомнатные по цене от 9,9 миллиона до 36,9 миллиона рублей, подсчитали риелторы. По три квартиры экспонируется в сегментах «двушек» и многокомнатных лотов. Купить двухкомнатную квартиру по соседству с бывшим местом жительства Путина можно по цене от 10,4 миллиона рублей, многокомнатную — от 22,2 миллиона. Самая дешевая «однушка» обойдется в 6,9 миллиона рублей.

«Васильевский остров продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся районов города. За последние несколько лет здесь были реализованы ряд крупных инфраструктурных объектов, которые в значительной степени изменили облик этой локации», — отмечают эксперты «Невского простора».

Согласно опубликованной ранее в августе декларации о доходах российского президента, в собственности у него числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). В пользовании у Путина также есть квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов».