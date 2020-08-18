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В «доме Путина» выставили на продажу квартиру 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В «доме Путина» выставили на продажу квартиру
Фото: ТАСС
Впервые с 2017 года на продажу выставлена квартира в петербургском доме, где некогда жил президент России Владимир Путин. Об этом говорится в сообщении агентства недвижимости «Невский Простор», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Речь идет о доме по адресу 2-я линия Васильевского острова, 17. Площадь выставленных на продажу пятикомнатных апартаментов — 180 квадратных метров, они расположены на третьем этаже исторического здания. Цена лота, согласно объявлению в базе ЦИАН, — 25 миллионов рублей. В последний раз квартира в этом доме продавалась три года назад.
Всего на 2-й линии продается 14 квартир, большинство из них (шесть предложений) — трехкомнатные по цене от 9,9 миллиона до 36,9 миллиона рублей, подсчитали риелторы. По три квартиры экспонируется в сегментах «двушек» и многокомнатных лотов. Купить двухкомнатную квартиру по соседству с бывшим местом жительства Путина можно по цене от 10,4 миллиона рублей, многокомнатную — от 22,2 миллиона. Самая дешевая «однушка» обойдется в 6,9 миллиона рублей.
«Васильевский остров продолжает оставаться одним из самых динамично развивающихся районов города. За последние несколько лет здесь были реализованы ряд крупных инфраструктурных объектов, которые в значительной степени изменили облик этой локации», — отмечают эксперты «Невского простора».
Согласно опубликованной ранее в августе декларации о доходах российского президента, в собственности у него числятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж (18 квадратных метров). В пользовании у Путина также есть квартира площадью 153,7 квадратного метра и гаражное место площадью 18 «квадратов».
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Комментарии 3
Недвижимость , Владимир Путин , ЦИАН , Lenta.ru
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