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В России задумали добавить проблем небольшим магазинам 

Lenta.ru 1 час назад
Небольшим магазинам добавят проблем в РФ
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
Если правительство нормативно понизит комиссии за эквайринг для небольших магазинов и других объектов торговли, то банки вынуждены будут переложить на них покупку и обслуживание терминалов безналичной оплаты. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в Минэкономразвития, на которое ссылаются «Известия».
Чиновники задумали сделать так, чтобы стоимость эквайринга не превышала 1 процент (в настоящее время — 1,5-2 процента), полагая, что это поможет небольшим торговым точкам.
Однако в АБР указывают, что в этом случае безналичная оплата, проводимая с межбанковской комиссией, станет убыточной для них. В итоге ситуация добавит проблем малому и среднему бизнесу. Как подсчитали в кредитных организациях, в год для предприятия с оборотом менее 24 миллионов рублей дополнительные расходы будут выше на 3-5 процентов.
В связи с изменением условий клиентам также перестанут платить кешбэк за покупки в малых и средних торговых предприятиях. Так что покупатели могут уйти в большие магазины, то есть крупный бизнес сможет увеличить долю рынка.
В Центробанке на эту претензию заметили, что мелкие магазины могут воспользоваться системой быстрых платежей (СБП) вместо дорогого эквайринга, где ставка составляет 0,4-0,7 процента.
Ранее в августе Центробанк отменил введенные из-за пандемии коронавируса временные ограничения на размер комиссии за эквайринг при онлайн-покупках и оплате медицинских услуг.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Минэкономразвития , Центральный банк России , газета "Известия"
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