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Власти Италии сообщили о продаже домов по €1 на юге страны 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Администрация города Таранто объявила о продаже нескольких заброшенных домов. Их цена составляет €1.
Символическая стоимость обусловлена тем, что власти намерены вдохнуть новую жизнь в город. Его история берёт начало в IX веке до нашей эры. Согласно правилам аукциона, приобретение домов предполагает их полную реконструкцию в соответствии с нормами экологичности и энергосбережения.
На данное время интерес проявили ряд инвесторов. В частности, речь идёт о зарубежных предпринимателях, пишет ТАСС.
История города тесно связана с Древней Грецией. В последнее время Таранто всё чаще упоминается в прессе из-за процесса банкротства крупнейшего сталелитейного предприятия Ilva. Данный факт грозит потерей тысяч рабочих мест и разорением города.
Это далеко не первый случай в Италии, когда власти приняли решение продавать дома по символической цене. Ранее с подобной инициативой выступали и администрации других городов.
Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года имение «Аркадия», в котором снимали «Властелин колец», продали за £10 млн Оно расположено в Новой Зеландии, возле острова Вакатипу.
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Комментарии 3
Недвижимость , Видео , ИТАР-ТАСС
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