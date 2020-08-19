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В России подорожали маленькие квартиры 

Rambler News Service и ещё 1 53 минуты назад
В России подорожали маленькие квартиры
Фото: РИА Новости
Малогабаритные студии и однокомнатные квартиры с начала года подорожали в среднем на 13,2% по России, сообщили в пресс-службе портала «Мир квартир».

«Цены на небольшие квартиры резко подскочили по всей России. Студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м с начала года увеличились в цене на 13,2%», — говорится в сообщении.

Сильнее всего с января подорожали небольшие квартиры в Рязани, где они прибавили в цене почти 29% и стоят в среднем 1,7 млн рублей. В Ставрополе такие квартиры выросли в цене на 28,7% до 1,7 млн рублей, в Саратове — на 28,1% до 1,8 млн рублей, в Новокузнецке — на 27,7% до 1,5 млн рублей, а в Ульяновске — на 27,1% до 1,5 млн рублей.
Меньше всего подорожали малогабаритки в Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, выяснили в компании

«В этом списке почти все города крупные, с высокой стоимостью недвижимости. Цены там не могут подскочить на 20% — покупатели не поймут», — объяснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным портала, малометражные квартиры подешевели только в двух городах — в Симферополе на 1,5% до 2,6 млн рублей и в Грозном — на 8,4% до 1,8 млн рублей.
Самые дорогие студии и малогабаритные «однушки» находятся в Москве, там они продаются в среднем за 6,7 млн рублей. В Санкт-Петербурге такое жилье стоит в среднем 3,8 млн рублей, в Сочи — 3,5 млн рублей, во Владивостоке — 3,4 млн рублей, в Севастополе — почти 3 млн рублей.
Самые бюджетные малогабаритки при этом продаются в Магнитогорске, где они стоят в среднем 1,2 млн рублей, а также в Нижнем Тагиле и Кургане, где такое жилье можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей. Во Владикавказе и Астрахани малогабаритное жилье в среднем стоит 1,4 млн рублей.
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Комментарии 1
Недвижимость , Личный счет , Павел Луценко
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