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В Турции рекордно выросли продажи жилья 

Lenta.ru 2 часа назад
В Турции рекордно выросли продажи жилья
Фото: globallookpress.com
Продажи жилья в Турции по итогам июля 2020-го выросли на 124 процента по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го. Число ипотечных сделок за тот срок увеличилось на рекордные 900 процентов, свидетельствуют данные, опубликованные национальным Институтом статистики (TurkStat).
По подсчетам аналитиков, в июле в стране продали более 229 тысяч объектов жилой недвижимости, из них около 130 тысяч — с использованием ипотечного кредитования. Наибольшая доля продаж пришлась на Стамбул (39,4 тысячи сделок) и Анкару (26,9 тысячи сделок). В целом за период с января по июль в стране продали около 854 тысяч единиц жилья — на 40 процентов больше, чем в том же периоде 2019-го.
Иностранцами в Турции по итогам июля было приобретено 2,7 тысячи объектов жилой недвижимости — на 35 процентов меньше, чем в июле 2019-го. Чаще всего приезжие покупали квадратные метры в Стамбуле, Анталии и Анкаре. В январе-июле продажи жилья иностранцам упали почти на 30 процентов. Наибольшее число объектов приобрели выходцы из Ирана, Ирака, России, Афганистана и Германии.
Ранее, в июне, аналитики заявляли, что российские покупатели вернутся на рынок недвижимости Турции с открытием границ. Предполагалось, что спрос на турецкое жилье и другие объекты резко возрастет непосредственно после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
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