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Медведев: ипотека доступна лишь половине семей в России 

РИА Недвижимость и ещё 8 1 час назад
Медведев пожаловался на недоступность ипотеки
Фото: РИА Новости
Ипотека сейчас доступна лишь половине российских семей, необходимы дополнительные инструменты поддержки, в том числе развитие рынка арендного жилья и особое внимание индивидуальному жилищному строительству, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"По различным оценкам, — они тоже варьируются, это связано и с регионом, и с некоторыми другими причинами, с конкретной категорией людей, — на сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики, о чем мы всегда говорили", — сказал Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья, которое прошло в режиме видеоконференции.

Он уточнил, что к их числу относится, в том числе, инструмент арендного жилья.

"Особое внимание нужно уделить индивидуальному жилищному строительству, роль которого должна расти, причем она должна качественный рост приобрести, чтобы мы могли достичь целевых показателей по обеспечению граждан жильем", — подчеркнул председатель ЕР.

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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Дмитрий Медведев , Единая Россия
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