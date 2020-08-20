Медведев пожаловался на недоступность ипотеки

"По различным оценкам, — они тоже варьируются, это связано и с регионом, и с некоторыми другими причинами, с конкретной категорией людей, — на сегодня ипотека доступна лишь половине семей. Поэтому нужно рассматривать и дополнительные инструменты государственной жилищной политики, о чем мы всегда говорили", — сказал Медведев на совещании по вопросам развития жилищного строительства и повышения доступности жилья, которое прошло в режиме видеоконференции.