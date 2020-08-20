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Жилье в Крыму начало дорожать рекордными темпами 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Жилье в Крыму дорожает рекордными темпами
Фото: ТАСС
На популярных курортах Крыма готовое жилье в 2020 году дорожает рекордными темпами. Причина — закрытые границы и падение курса рубля, говорится в аналитических материалах портала Restate.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным экспертов, Алушта возглавила рейтинг российских городов с наиболее быстро растущими ценами на вторичном рынке. С начала года жилье здесь в среднем подорожало на 31 процент. На втором месте — Ялта, где квадратный метр готового жилья с января по середину августа вырос в цене на 23 процентов. В Севастополе ценник вырос ненамного, составив к концу лета 95 тысяч рублей за квадратный метр.
Высокие темпы удорожания готового жилья (почти 10 процентов) продемонстрировал также Краснодар. Квадратный метр в городе в настоящее время стоит около 60 тысяч рублей — почти в 2,5 раза дешевле, чем в Санкт-Петербурге (139,3 тысячи рублей) и в пять раз ниже, чем в Москве (298,3 тысячи рублей).

«Остальные курортные города Краснодарского края дорожают относительно невысокими темпами. Сочи, к примеру, прибавил всего 1,6 процента с начала года», — отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что средневзвешенная стоимость квадратного метра вторичного жилья в России снизилась за июль 2020-го более чем на 3 процента, несмотря на снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса. В годовой динамике жилье подешевело на 7 процентов.
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Недвижимость , Lenta.ru
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